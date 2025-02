Celebra ERA el Día Internacional de la Lengua Materna en Chiapas

El Gobernador participó en el Coloquio Internacional «La noción de conciencia de los pueblos amerindios”.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en el Coloquio Internacional «La noción de conciencia de los pueblos amerindios”, donde subrayó que en la Nueva ERA se destaca la importancia de abrir la conciencia, lo que implica reconocer la hispanidad, recuperar lo mejor de la esencia histórica, de las lenguas y los usos y costumbres, así como promover la descolonización del pensamiento.

«Desde el Gobierno del Estado no solo hablamos de la descolonización como un discurso, sino que la impulsamos como una política pública que integre y reconozca la pluralidad de lenguas, etnias y pueblos que dan a Chiapas un distintivo internacional», afirmó el mandatario al precisar que su gobierno trabaja de la mano con el pueblo para preservar vivas las culturas de la entidad.

Desde el Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, Ramírez Aguilar felicitó a las y los participantes de este encuentro académico, científico y social. Asimismo, los invitó a transformar las conclusiones del coloquio en políticas públicas que contribuyan a los programas de su gobierno, los cuales tienen un enfoque humanista y plural, orientado a erradicar la exclusión, la discriminación y el clasismo, con el objetivo de construir una convivencia armónica entre los pueblos.

El gobernador reafirmó su compromiso y apertura para que Chiapas sea sede de este tipo de encuentros, que visibilizan a los pueblos originarios de la entidad. «El gobierno debe ser un facilitador para que perduren por siglos, no quien imponga nuevas formas de vivir. Los propios pueblos deben ser los que nos digan cómo quieren vivir”, enfatizó.



1 de 4

Por su parte, la psicoanalista y licenciada en Ciencias Políticas y Maestra en Estudios Latinoamericanos, Paula del Cioppo, destacó la labor del Gobierno de Chiapas al gestionar espacios de diálogo intercultural que prioricen el respeto por la diversidad, la preservación de las lenguas vivas y el reconocimiento de distintas formas de entender y habitar el mundo.El investigador, docente y activista, Daniel Ochoa Nájera, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez para recuperar las lenguas de Chiapas y no dejarlas morir, porque al perder una lengua se disipan conocimientos, historia y la esencia de los pueblos. “Ahora la diversidad lingüística y cultural ya no se ven como sinónimo de retraso, sino como la raíz de donde emergerá el rostro de un nuevo Chiapas”, aseguró.El alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, señaló que este coloquio internacional tiene como propósito la recuperación de la lengua materna de los pueblos indios chiapanecas, así como la preservación de la riqueza cultural y la exaltación de las tradiciones y características sociales de la entidad.El expositor lingüista, João Gabriel Almeida, investigador, formador y especialista en neurociencia y desarrollo infantil, manifestó su satisfacción de radicar en un estado que no solo es capaz de proveer una vida digna, sino que cuenta con una gran diversidad lingüística que, más allá de su gramática, “es la memoria viva de lo que nos llevó como seres humanos a llegar al presente y nos da la posibilidad de crear una nueva forma de nombrarnos y vivir en el mundo de ahora”.Estuvieron presentes: el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala; la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Angélica Altuzar Constantino; el académico, investigador y defensor de las lenguas indígenas de Chiapas, Jacinto Arias Pérez; los rectores de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas; y de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Javier López Sánchez; así como la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez. Boletín oficial