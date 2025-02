Arranca el Programa “Vecino y Negocio Seguro” en Tapachula; Se Realizan Acciones Humanistas a Favor del Pueblo: ERA

El Mandatario Estatal informó que 150 colonias con mayor incidencia delictiva de este municipio, contarán con videocámaras y botones de emergencia para mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

*EL GOBERNADOR REALIZÓ UNA INTENSA GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, DONDE REFRENDÓ SU COMPROMISO DE FORTALECER LA VIGILANCIA EN LA PERLA DEL SOCONUSCO PARA QUE SEA LA CIUDAD MÁS SEGURA DE CHIAPAS.

Desde el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar arrancó el programa «Vecino y Negocio Seguro”, una estrategia enfocada en reforzar la seguridad, por ello, anunció que 150 colonias con mayor incidencia delictiva de este municipio contarán con videocámaras y botones de emergencia para mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

El mandatario refrendó su compromiso de hacer de La Perla del Soconusco la ciudad más segura de Chiapas, por lo que también adelantó que se fortalecerá el alumbrado público en todas las calles, con una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. Asimismo, aseguró que se impulsarán proyectos estratégicos que contribuirán al desarrollo.

Ramírez Aguilar enfatizó que en este esfuerzo se realizará un trabajo coordinado entre las autoridades y la ciudadanía, en ese sentido, hizo un llamado a la población a sumarse desde sus colonias a estas acciones para lograr que todas y todos vivan con mayor tranquilidad.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo que el programa “Vecino y Negocio Seguro” reforzará las estrategias en materia de seguridad con la instalación de un kit de cámaras de videovigilancia de alta capacidad tecnológica y botones de emergencia que, al accionarse, activarán una alerta al C5, y de forma inmediata emitirá la ubicación para atender el llamado de auxilio.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, afirmó que la colaboración responsable de la sociedad en estas acciones será pieza clave para consolidar la misión de la Nueva ERA de lograr un Chiapas y un Tapachula más seguros.



1 de 5

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que, con el uso de la tecnología, la ciudadanía ayudará a denunciar actos de violencia o delincuencia, por ello convocó a la población a hacer uso responsable de las herramientas tecnológicas. De esta manera, dijo, esta ciudad jamás volverá a tener la percepción de inseguridad.El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que, gracias a la suma de esfuerzos con el gobierno estatal, la adquisición de este equipo tecnológico representa un paso importante para tener un mejor monitoreo y combatir los delitos de manera inmediata y efectiva.Estuvieron presentes: el diputado local Freddy Escobar Sánchez y la representante de las y los beneficiados del programa Vecino y Negocio Seguro, Georgiana Gerardo Palacios, entre otros.Eduardo Ramírez encabeza acciones humanistas a favor del pueblo de TapachulaEncabeza ERA Acciones Humanistasa Favor del Pueblo de TapachulaEl gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llevó a cabo una intensa gira de trabajo en Tapachula, donde encabezó acciones humanistas a favor del pueblo. Destacó que, en poco más de 70 días de su administración, se han logrado avances significativos en seguridad, salud y certeza jurídica, consolidando un gobierno cercano y comprometido con las necesidades de las y los chiapanecos.«Todas las acciones que realizamos son posibles gracias al respaldo popular. Si no contáramos con el cariño y la confianza de la gente, de verdad que no estaríamos obteniendo estos resultados. Chiapas dejó de ser un campo de batalla, antes la nota era de violencia, ahora es de la legalidad, de prevención de enfermedades y construcción de la paz social que tanto queremos. Vamos a seguir por este camino», expresó.Como parte de su agenda, Ramírez Aguilar entregó escrituras a familias de distintas colonias de Tapachula, asegurando que de esta forma se les otorga tranquilidad, seguridad y certeza jurídica sobre su patrimonio; adelantó que continuará impulsando este beneficio en todo el estado. «Nunca voy a separarme del pueblo, voy a honrar su confianza y no me voy a desviar de mi propósito de trabajar por la gente”, afirmó.El director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando Farro José, resaltó que la entrega de escrituras refleja el compromiso del gobernador con la seguridad patrimonial de las familias más vulnerables. Agregó que esta acción es el principio de una Nueva ERA en la regularización de viviendas en el estado, con una política responsable y comprometida.En representación de las y los beneficiarios, María de los Ángeles Tapia Reyes agradeció al gobernador por la entrega de escrituras, destacando que este documento legal no solo les garantiza certeza jurídica, sino que también les brinda mayor tranquilidad y estabilidad para sus familias.En otro momento, el mandatario puso en marcha la estrategia de control integral para prevenir y reducir la transmisión del paludismo y dengue en zonas de alto riesgo. Subrayó que se ha avanzado de manera significativa en materia de salud, alcanzando un 90 por ciento de cobertura de medicamentos, para que se surtan las recetas y no falte nada para el tratamiento de enfermedades como cáncer y diabetes, entre otras.Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que los esfuerzos para erradicar el paludismo han permitido que todos los pacientes diagnosticados reciban tratamiento al 100 por ciento. En cuanto al dengue, detalló que, gracias a las acciones emprendidas, los casos han disminuido un 68 por ciento a nivel estatal y un 79 por ciento en Tapachula.El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció la política humanista que promueven la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez, ya que ha permitido consolidar programas que protegen el patrimonio familiar y la salud de la población.Estuvieron presentes, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; y la diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Faride Abud García.Asimismo, la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Adriana Mercedes Ramos Díaz; la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero de Melgar; el secretario de Salud Pública Municipal, Adán Francisco Castillo Ordoñez, así como familias beneficiadas, brigadistas y personal médico. Boletín Oficial