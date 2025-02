Protestan Docentes Contra la Reforma del ISSSTE

El gremio magisterial también denunció la falta de medicamentos y exigió un mejor servicio de salud.

LA MEDIDA CONTEMPLA DESCUENTOS SALARIALES, Y EL AUMENTO DE AÑOS DE SERVICIO REQUERIDOS PARA LA JUBILACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero de 2025.- Como parte de un movimiento a nivel nacional, este miércoles por la mañana agremiados a la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la región Costa-Grande, se concentraron en el parque Bicentenario de Tapachula, para después marchar hacia la clínica del ISSSTE.

La movilización fue para manifestar su rechazo hacia la reforma del ISSSTE a nivel federal. Así como para denunciar la falta de medicamentos y un mejor servicio de salud para el gremio magisterial.



Los inconformes también advirtieron al gobierno federal, que, en caso de no atender sus demandas, podrían tomar la decisión de irse a un paro laboral indefinido.Los trabajadores de la educación encabezados por el coordinador V de la sección VII del SNTE; Profesor Gabriel Díaz Ordóñez, exigieron la cancelación de la Reforma Educativa, y la USICAMM, un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión adscrita a la SEP.El recorrido de los maestros por vialidades de esta ciudad fronteriza, fue del cruce de centrales, transitando toda la calle Central Oriente hasta llegar a la clínica del ISSSTE “Doctor Roberto Nettel Flores”, en donde se plantaron con mantas y pancartas.Asegurando que dicha reforma es punitiva (de castigo) para los trabajadores de la educación. Señalando que no es posible que ahora la jubilación sea a los 65 años.Gabriel Díaz Ordóñez también alertó sobre los efectos de dicha reforma del ISSSTE, que contempla descuentos salariales y el aumento de años de servicio requeridos para la jubilación.De igual forma estas acciones de protesta, se realizaron para recordar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.En la manifestación no hubo incidentes, y todo transcurrió en completa calma en esta ciudad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.