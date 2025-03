Volcán de Fuego en Guatemala Hace Erupción; No Representa Ningún Riesgo Para Chiapas: PC

El Centro de Monitoreo de Riesgos mantendrá vigilancia sobre este fenómeno geológico, además de coordinación con autoridades de Guatemala.

El epicentro de la atención se centraba en el Volcán de Fuego, a unos 35 km de Ciudad de Guatemala. Desde el domingo, este coloso había incrementado su actividad eruptiva de manera significativa, lanzando impresionantes columnas de lava, ceniza y rocas incandescentes. La imagen era impactante, una demostración brutal de la fuerza de la naturaleza.

Para la madrugada del lunes, la situación escaló. Según Juan Laureano, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), «Como medida de prevención, unas 125 familias, 900 personas aproximadamente, han comenzado a ser evacuadas» del caserío El Porvenir, en Alotenango. El traslado se realizó con la ayuda de autobuses que trasladaron a los evacuados a un albergue temporal en el salón municipal de la misma localidad.

La respuesta gubernamental fue inmediata. Se declaró la alerta naranja, activando protocolos de comunicación con alcaldes y gobernadores de zonas aledañas. Esto permitió coordinar acciones de prevención y respuesta a la emergencia. Además, se tomaron medidas adicionales como la suspensión de clases en Alotenango y el cierre de la carretera que conecta el sur del país con Antigua, importante destino turístico y Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre los flujos piroclásticos, esos ríos de fuego que descienden por las laderas del volcán de 3,763 metros de altura, situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. La memoria colectiva aún recuerda la tragedia del 3 de junio de 2018, cuando una devastadora erupción dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos en San Miguel Los Lotes y zonas aledañas. Este evento marca la gravedad de la situación actual.

Cabe destacar que, además del Volcán de Fuego, en Guatemala permanecen activos los volcanes Santiaguito (oeste) y Pacaya (sur), lo que requiere una constante supervisión y monitoreo por parte de las autoridades competentes. La situación se mantiene bajo estricta vigilancia.

No Representa un Riesgo Para Chiapas: PC

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas dio a conocer, a través de su Centro de Monitoreo de Riesgos, que actualmente la ceniza emanada de la actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ubicado en Guatemala, no representa un riesgo para la población de nuestra entidad y no tendrá presencia en el territorio.

El Centro de Monitoreo de Riesgos mantendrá vigilancia sobre este fenómeno geológico, así como comunicación directa con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) y con autoridades del Gobierno de México.

El encargado del Centro de Monitoreo de Riesgos de la dependencia estatal, Raúl Meléndez Meza, detalló que la COE de Guatemala le compartió información oficial en la cual se da a conocer que la ceniza llegó hasta Huehuetenango, a 317 kilómetros de la frontera con Chiapas, viajando a una altura de 23 mil pies con dirección al noroeste.

La Secretaría de Protección Civil reafirma su compromiso de proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, impulsando el desarrollo sustentable.