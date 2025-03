Nadie Sale Ganando con la Guerra Arancelaria Mundial: Sheinbaum

*Llama a EEUU Mantener el T-MEC.

Ciudad de México, 13 de Marzo.-La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún país sale ganando en la llamada «guerra arancelaria mundial», y aseguró que en la relación México-Estados Unidos conviene seguir con el T-MEC para competer como región de América del Norte frente al resto del mundo.

La jefa del Ejecutivo federal advirtió que las empresas estadounidenses disminuirán su productividad si dejan de producir de México.

«¿Quién sale ganando con esta guerra arancelaria mundial?», se le preguntó en conferencia de prensa.

«Nadie, nadie. El objetivo de que ha planteado Estados Unidos es que Estado Unidos importa demasiado y que lo que quieren es producir más en su país. En el caso de México -no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México- hay muchos estudios que muestras cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay porque no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra y entonces eso genera mucha productividad».

«En el caso de México-Estados Unidos, pues que nos conviene es seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tenga que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo. Las empresas estadounidenses pues van a disminuir su productividad si dejan de producir de México», advirtió. Sun

Presidenta Sheinbaum Informa

Reducción de Trámites Federales

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hoy 13 de marzo se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reducción de 342 trámites federales a solo 151, como parte de la primera etapa en la estrategia de simplificación y digitalización, con el objetivo de que el Gobierno sea más eficiente, menos burocrático, así como para erradicar la corrupción en aquellos lugares donde todavía esté presente.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, detalló que la meta para este año es simplificar 2 mil 309 trámites federales, de los cuales ya se tiene un avance en 342 trámites simplificados, 197 de ellos fueron eliminados o fusionados, y se redujeron a solo 151 trámites, además de que también se disminuyeron de seis a cuatro los requisitos promedio, lo que representa una reducción del 34 por ciento.

Recordó que actualmente a nivel federal hay más de 7 mil trámites; además de que existen 523 en cada uno de los 32 estados de la República y 144 trámites en cada municipio; los cuales se suman a la diversidad de requisitos existentes dando un total de más de 350 mil trámites. De este universo, una persona realiza en promedio 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales el 85 por ciento son estatales y municipales.

Respecto a la digitalización de los trámites, destacó que este año se tendrán por lo menos 350 trámites digitalizados, los cuales concentran el 80 por ciento del volumen de uso, pero para ello primero se debe realizar el proceso de simplificación.

Detalló que algunos de los requisitos que han sido eliminados son: solicitud de una prueba de ADN para registrar en el extranjero a una persona nacida en México; copia certificada de sentencia de adopción o constancia de alumbramiento para tramitar el pasaporte de un menor de edad, o dos testigos para un registro de defunción y reconocimiento de identidad de género.

Mientras que en el Registro Civil se eliminó el trámite de acudir al lugar de nacimiento para solicitar una captura, corrección o aclaración de acta de nacimiento; además ya no es necesario presentar fotografías de la tumba para pedir un registro extemporáneo de acta de defunción o la fe de bautismo que se pedía para solicitar el registro de nacimiento extemporáneo.

Detalló que se disminuyó de nueve a tres los requisitos para el registro de nacimiento o doble nacionalidad; de siete a tres requisitos para la expedición de pasaportes; de 24 a siete los requisitos para la solicitud de Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; y de 17 a tres para el examen psicofísico para personal de transporte público federal.

En el caso de la expedición de pasaportes, se disminuyeron de ocho a cuatro los requisitos para el trámite de primera vez para mayores de edad; de seis a cuatro para renovación a mayores de edad; y de siete a cinco para expedición por primera vez o renovación en menores de edad. Además, resaltó la generación de un sistema de citas con precarga de documentos para evitar dobles vueltas. Boletín Oficial