De 27 Millones de Denuncias, Solo en 300 mil son Investigadas

*MAGISTRADA DEL TFJA ADVIERTE LA URGENCIA DE IMPLEMENTAR UNA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA MEXICANO.

Tapachula, Chiapas, 26 de marzo de 2025.- En un contexto donde la violencia de género sigue siendo uno de los mayores flagelos que afecta a la sociedad mexicana, la Dra. Zulema Mosri Gutiérrez, Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, ha subrayado la urgente necesidad de una reforma en el sistema judicial para garantizar que las denuncias por violencia de género sean efectivamente atendidas y resueltas.



Durante su intervención y en entrevista para el rotativo El Orbe, señaló una alarmante brecha entre las denuncias presentadas y los casos que realmente llegan a los tribunales.De los casi 27 millones de denuncias que se registran anualmente en las fiscalías, solo un pequeño porcentaje alrededor de 300 mil, inicia una investigación, y de estos, apenas el 1% o 2% logran ser judicializados.Este dato resalta la ineficacia del sistema para ofrecer una respuesta adecuada a las víctimas y evidencia la necesidad de una profunda transformación que permita un acceso real a la justicia.El sistema de justicia debe ser una herramienta que responda a las exigencias de la sociedad: transparencia, eficacia y un compromiso genuino con la erradicación de la violencia de género. Además, resaltó que la sociedad mexicana no tolera más la corrupción, los “moches” ni los favoritismos, y que es esencial contar con un sistema que funcione para todos, sin distinciones.La magistrada hizo un llamado a la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, argumentando que la realidad que enfrentan las mujeres del sur del país no es la misma que experimentan las mujeres del norte o centro de México.Cada caso debe analizarse de manera particular, aplicando herramientas de derechos humanos que permitan comprender las circunstancias que dificultan el acceso a la justicia.En su discurso, subrayó la importancia de erradicar los estereotipos y las violencias simbólicas, como los micromachismos, que perpetúan la desigualdad. Debemos generar nuevas condiciones de convivencia, donde mujeres y hombres puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad y seguridad.Finalmente, como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, reafirmó su compromiso con la promoción de la igualdad y la erradicación de la discriminación en el ámbito judicial, subrayando que un sistema de justicia que garantice el acceso efectivo a la justicia es esencial para lograr un México más justo e igualitario. EL ORBE/Nelson Bautista