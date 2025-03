Zoé Robledo y Eduardo Ramírez Asisten al Informe de Actividades del Titular del OOAD del IMSS en Chiapas

El Director General del Seguro Social anunció la estrategia “2-30-100” del IMSS para transformar la salud y el bienestar en Chiapas.

*EL GOBERNADOR EXPRESÓ QUE SU ADMINISTRACIÓN GARANTIZA QUE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD SE SIENTAN TRANQUILOS Y SEGUROS.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió al informe de actividades del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, donde destacó los importantes avances y reconoció al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, porque en su gestión ha logrado transformar de raíz el funcionamiento y la operatividad de este organismo de salud pública.

“Es el proyecto más ambicioso que tiene la Cuarta Transformación: primero, la consolidación del IMSS y, posteriormente, el IMSS-Bienestar. Será un legado que vas a dejar a México. Y qué bueno que nos ha tocado construirlo juntos en este segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

Ramírez Aguilar subrayó que, gracias al trabajo coordinado en la entidad y a la integración de un sistema de salud unificado, se ha avanzado en la consolidación del IMSS Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. “En seguridad nos ha funcionado la coordinación, la cooperación y la confianza. Esta filosofía la vamos a implementar en materia de salud para que alcancemos buenos resultados a favor del pueblo de Chiapas”, agregó.



1 de 3

Asimismo, el gobernador expresó que su administración garantiza que las trabajadoras y los trabajadores de la salud se sientan tranquilos y seguros en las carreteras, así como en sus centros de trabajo en las comunidades, sin importar la región donde se encuentren. En este sentido, señaló que, en tan solo 111 días, Chiapas se ha ubicado entre los primeros lugares con menos índices delictivos, lo que significa que se vive en una entidad segura y pacífica.Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que para 2025 en Chiapas se tiene contemplada la estrategia “2-30-100” del IMSS, a fin de realizar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. “Tenemos la capacidad de infraestructura para hacerlo y, sobre todo, el compromiso con el pueblo de México”.El titular del Seguro Social destacó que la estrecha colaboración con el mandatario estatal ha permitido la mejora continua del sistema de salud con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población, vinculación que permitirá reafirmar el compromiso del IMSS con el bienestar de los chiapanecos.Desde el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Zoé Robledo señaló que en Chiapas el IMSS ha incrementado su atención de 840 mil derechohabientes en 2018 a un millón 036 mil en la actualidad, un aumento de 200 mil personas; el salario base de cotización de los trabajadores ha crecido de 308 a 543 pesos diarios en seis años, lo cual refleja una mejora en la calidad del empleo y la necesidad de ampliar la infraestructura del Instituto en la región.Indicó que se concluyó la construcción del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Nueva Frontera, que ahora realiza trasplantes renales, y se realizaron inversiones significativas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como “5 de mayo”, y el Hospital de Huixtla. La nueva sala de hemodiálisis en Tonalá evita que los pacientes tengan que trasladarse a Tapachula o Tuxtepec para recibir tratamiento.Expuso que el Hospital 14 de Septiembre en Tuxtla Gutiérrez, con una inversión de 3 mil 318 millones de pesos y un avance del 90 por ciento, contará con 144 camas y 360 especialistas; se destinaron 14 millones de pesos para estudios de preinversión en hospitales en Comitán y Ciudad Acayucan; y se invirtieron 222 millones de pesos en la mejora de Centros de Seguridad Social y la construcción de nuevas guarderías en Tuxtla y Tapachula.El director general del Seguro Social externó que el Programa Nacional «Vive Saludable. Vive Feliz» ha movilizado brigadas para atender a casi 780 mil alumnos en 8 mil 426 escuelas del estado, a fin de promover la salud desde la infancia, también se participa en el programa «Salud Casa por Casa» en Chiapas y otros 12 estados, y colabora en la estrategia de seguridad liderada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, al apoyar en las Ferias de Paz con resultados positivos.Manifestó que se realizaron inversiones importantes en el almacén de Tuxtepec, con 138 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura y recibir los primeros embarques de la compra consolidada anual, y se ha trabajado estrechamente con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para identificar y resolver las causas de tensión entre el personal y la derechohabiencia.Al presentar las principales acciones y resultados del OOAD en Chiapas en 2024, el doctor Hermilo Domínguez Zárate reportó un crecimiento significativo en la cobertura de atención en la entidad, con 262 mil 893 trabajadores incorporados y 14 mil 723 patrones afiliados. El programa IMSS Bienestar atiende a más de 2 millones de personas, con ello se cubre el 57 por ciento de la población del Estado.Abundó que la Representación del IMSS en Chiapas cuenta con 609 unidades médicas y 754 camas, y se ofrecen diariamente 24 mil 548 consultas, 77 intervenciones quirúrgicas y 44 partos. Además, se dispone de 35 unidades de Primer Nivel y cuatro hospitales, pronto serán cinco con la apertura del Hospital General de Zona (HGZ) No. 13.El titular del OOAD en Chiapas indicó que se invirtieron 12.1 millones de Pesos en equipamiento médico avanzado, con ello se mejoraron los servicios en las unidades de Segundo Nivel de atención de Huixtla, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. También se invirtieron 73.5 millones de Pesos en el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 15 de Tonalá y 50.9 millones de Pesos en el HGSZ No. 19 de Huixtla.Añadió que el IMSS en la entidad redujo las quejas en un 40.5 por ciento y obtuvo el primer lugar nacional en fiscalización y el quinto en incorporación, lo cual generó ingresos de 5 mil 263.8 millones de Pesos. El programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) logró la adhesión de 152 registros patronales, en beneficio de 36 mil 278 trabajadores.Previo al acto protocolario, el director general del IMSS y el gobernador de Chiapas dieron el banderazo de salida a 30 nuevas ambulancias para reforzar la atención médica en la entidad. La entrega de ambulancias es parte de un esfuerzo continuo por mejorar los servicios de salud en el Estado, a fin de asegurar el acceso a la atención médica oportuna y de calidad. Boletín Oficial