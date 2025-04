Entregan Reconocimiento al Pasajero un Millón del Tren Maya

Don Tomás Barbosa López, de 70 años de edad, compartió su emoción por presenciar el auge de este proyecto federal que impulsa el desarrollo económico del Sur Sureste de México.

*REALIZAN «CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL PASAJERO UN MILLÓN», EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN MÉRIDA-TEYA DEL TREN MAYA, EN MÉRIDA, YUCATÁN.

Ciudad de México; 10 de Abril.- El director del Tren Maya, Oscar David Lozano, entregó un reconocimiento a Wilbert Tomás Barbosa López de 70 años de edad, por ser el pasajero un millón del Tren Maya, quien el 7 abril compró su boleto.

En la «Ceremonia de Premiación del Pasajero un Millón», en las instalaciones de la estación Mérida-Teya del Tren Maya, en Mérida, Yucatán, el director dijo que este momento simboliza más que una simple cifra representa la confianza el cariño y el respaldo del pueblo mexicano ha este proyecto que avanza.



«Quiero hacer una mención especial a quien hoy se convierte en el pasajero un millón… Wilbert, representas a todas y todos los que han creído en esta experiencia única de viajar por el alma del sureste mexicano y consolidar el proyecto ferroviario más importante del mundo.«Formas parte de un millón de historias que han recorrido esta tierra ancestral maya, que han vivido la mejor experiencia del mundo al cruzar una región viva, llena de cultura e historia, tradiciones y de belleza natural incomparable», enfatizó el también general de brigada.Destacó que abordo del Tren Maya han conectado a miles de familias, viajeros, estudiantes, turistas y soñadores, además de despertar el interés por los pueblos y se han abierto caminos entre selvas, costas, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y ciudades en crecimiento.El general sostuvo que el Tren Maya es fruto del esfuerzo de miles de manos mexicanas y mexicanos, desde quienes colocaron el primer durmiente hasta las personas que dan la bienvenida cada día a las estaciones.«Este logro no sería posible sin el trabajo, la pasión y el compromiso de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y de todos y todas los que han hecho posible este proyecto… Gracias por subirte al tren y convertirlo en símbolo de orgullo, unión y de esperanza.«Porque el tren maya no sólo moviliza personas, moviliza sueños, activa el turismo atrae inversión, impulsa el desarrollo regional y enciende nuevas oportunidades para el sureste del país, celebramos 1 millón de pasajeros, mañana celebraremos millones más porque este viaje apenas comienza», remarcó.En su intervención el hombre de 70 años comentó que conocer el Tren Maya ha tenido un cúmulo de recuerdos, además de vivir una experiencia de viaje en el sureste de México.«Quiero compartirles a todos que mi abuelo, era un apasionado ferroviario… Me llena de emoción ver como este proyecto ha surgido con tanto esplendor. Hoy al ser parte de la historia siento que el legado de mi abuelo vive en cada uno de nosotros, ese tren, no sólo es medio de transporte, es un símbolo de conexión, cultura y esperanza para las comunidades del sureste», expresó al tiempo que rompió en llanto.Sun