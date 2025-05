Estrategia de Seguridad ha Permitido Recuperar la Paz en la Sierra: ERA

Destaca ERA Reactivación de Servicios Médicos en la Sierra Gracias a Estrategia de Seguridad

****

Fortalece Diálogo con Sectores Sociales, Económicos y Productivos

*EL GOBERNADOR RESALTÓ QUE CON EL RETORNO DEL PERSONAL MÉDICO, LAS UNIDADES DE SALUD RURALES HAN REANUDADO OPERACIONES TRAS PERMANECER CASI UN AÑO CERRADAS.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el ejido Guadalupe Victoria, en el municipio de Amatenango de la Frontera, como parte de su gira de trabajo por la región Sierra Mariscal. Durante esta jornada, destacó que las unidades médicas rurales que habían sido cerradas por motivos de inseguridad han reanudado operaciones, gracias al retorno del personal médico, resultado de las estrategias de seguridad que han permitido recuperar la paz en esta zona.



Durante su recorrido por los módulos del Plan Integral de Prevención, Atención y Promoción a la Salud, el mandatario constató los servicios que se brindan a la población y se le informó que, de las 10 unidades de esta región que permanecieron cerradas por más de un año, ocho ya se encuentran operativas: Pacayalito, Nuevo Amatenango, El Bosque, 24 de Febrero, Guadalupe Victoria, Amatenango de la Frontera, Valle Obregón y Guadalupe Grijalva.En el marco de su visita, el Gobernador sostuvo una reunión de trabajo con mandos operativos de seguridad, donde se destacó la sinergia y coordinación efectiva que se ha tenido en esta materia con los tres órdenes de Gobierno, así como con las Fuerzas Armadas, manteniendo un trabajo de proximidad social y reforzando las estrategias para seguir combatiendo de manera frontal la delincuencia y garantizar mayor tranquilidad a la ciudadanía.Recorrió las Unidades Médicasde Atención ComunitariaEn el municipio de Motozintla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con representantes de los sectores sociales, económicos y productivos de la región Sierra Mariscal, donde reiteró el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con la paz, la seguridad, el desarrollo y el bienestar del pueblo chiapaneco.Durante el encuentro, el mandatario aseguró que los bloqueos carreteros y los actos de violencia han quedado atrás en la Sierra y en todo Chiapas, gracias a una estrategia decidida que ha devuelto la tranquilidad y la libertad a las familias. Indicó que ahora se avanza en rubros como salud, educación, agua potable, restauración de cuencas, así como en el fortalecimiento de la cafeticultura y las cadenas productivas.«Antes de que finalizara el año 2024, nos comprometimos a restablecer la paz, y le hemos cumplido a Chiapas y a la Sierra. No vamos a bajar la guardia; seguiremos de frente con valor y sin miedo. Vamos a cumplirle a Motozintla porque los habitantes merecen vivir mejor y se les atienda sus necesidades. Queremos que a nuestro gobierno lo recuerden por la paz y porque hicimos las cosas bien», apuntó.Ramírez Aguilar también afirmó que el episodio de dolor que se vivió en la Sierra quedó atrás y que la región jamás volverá a sentirse olvidada. En ese sentido, pidió a la población no caer en desinformación que circula en redes sociales, cuyo único fin es infundir temor.Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, refrendó el compromiso de reforzar la presencia policial en los tramos carreteros de la región y de fortalecer la proximidad social, en coordinación con las autoridades municipales. Invitó a la ciudadanía a compartir la nueva realidad de seguridad que se vive: “Hoy ustedes lo dicen: pueden caminar tranquilos y retomar su vida cotidiana”.En su intervención, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que los tiempos de abandono y altos niveles de inseguridad son cosas del pasado, pues ahora, con la Nueva ERA, las instituciones están presentes. “Venimos aquí para ratificar nuestro compromiso: no los vamos a dejar solos. Los grupos delictivos que pretendan regresar enfrentarán la ley”, expresó.El presidente municipal de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, agradeció el respaldo que el gobernador Eduardo Ramírez brinda al sector productivo, lo que refleja su compromisocomo un verdadero aliado de quienes trabajan la tierra. Recordó que hasta hace pocos meses la población vivía con temor, pero hoy, gracias a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en el municipio se respira un ambiente de paz.Cristina Velázquez Morales, comerciante de la región, reconoció la eficacia de las estrategias implementadas por el Gobierno Estatal en materia de seguridad, que han permitido que las familias y comerciantes de las distintas comunidades vuelvan a las calles con mayor confianza.Más tarde, Eduardo Ramírez, junto al secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, recorrió las Unidades Médicas de Atención Comunitaria, donde resaltó su compromiso de acercar servicios de salud gratuitos a las comunidades más vulnerables.Durante esta gira también estuvo presente el subsecretario de la Región Sierra Mariscal de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Andrés Carballo Bustamante. Boletín Oficial