Portada

El Club Campestre Tuxtla Reconoce a Eduardo Ramírez por Consolidar la paz en Chiapas

*El Consejo de Administración Entregó al Gobernador y a su Familia una Membresía Honorífica.
* Destacaron que las Estrategias de Seguridad son el Principal Motor del Desarrollo Económico del Estado

El Consejo de Administración del Club Campestre Tuxtla reconoció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las estrategias de seguridad y pacificación implementadas en Chiapas, al destacar que la paz se ha convertido en el principal motor del desarrollo económico, el bienestar social y la generación de empleos.
En este contexto, empresarias y empresarios entregaron al mandatario y a su familia una membresía honorífica, distinción otorgada por primera vez por este centro deportivo con más de 50 años de tradición, dedicado a fomentar la unión familiar y el deporte.

Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo subrayaron la honorabilidad y transparencia con que Eduardo Ramírez conduce su gobierno, resaltando el fin de prácticas como los “moches”, lo que, aseguraron, ha favorecido tanto a las empresas chiapanecas como a las y los trabajadores.
Por su parte, el gobernador, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y de sus hijas Yazmín y Renata Ramírez Espinoza, agradeció al Consejo de Administración la membresía honorífica y la confianza depositada en su gestión al frente del Gobierno de Chiapas.
Posteriormente, la familia realizó un recorrido por las instalaciones, donde conocieron las acciones de mejora y modernización emprendidas para consolidar al Club Campestre Tuxtla como un referente familiar y deportivo en la entidad. Boletín Oficial

El Club Campestre Tuxtla reconoce a Eduardo Ramírez por consolidar la paz en Chiapas
