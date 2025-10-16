PC Estatal Analiza Estrategias de Prevención Ante Pronóstico de Lluvias en la Costa y Soconusco: ERA

El Mandatario Estatal Destacó la Importancia de Priorizar la Seguridad de la Población

Llamó al Pueblo Chiapaneco a Estar Atento Ante los Avisos que Emita la Dependencia

Personal de PC Entrega Ayuda Humanitaria en Suchiate y Monitorea Nivel del Río

*EL GOBERNADOR EDSUARDO RAMÍREZ SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA VALORAR UN PLAN DE ACCIÓN EMERGENTE ANTE POSIBLES AFECTACIONES POR LLUVIAS.

El Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con el secretario de Protección Civil Chiapas, Mauricio Cordero, con quien analizó las estrategias de prevención a implementar, luego de darse a conocer el pronóstico de lluvias intensas en la región de la Costa y Soconusco.

“Con el secretario de Protección Civil Chiapas, Mauricio Cordero, estamos analizando las estrategias que se implementarán derivadas de las lluvias que se presentarán en las próximas horas en la región Costa y Soconusco. Pedimos estar pendientes de las redes oficiales. Lo más importante es priorizar la vida de todas y todos”, enfatizó el mandatario estatal en sus redes sociales.



Por su parte, el secretario de Protección Civil informó que el Sistema Estatal de Protección Civil realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), tras las lluvias registradas el día martes, las cuales provocaron encharcamientos e inundaciones en la cabecera municipal de Suchiate.Detalló que las labores se llevan a cabo en las colonias 26 de Julio, Vida Mejor, Barrio Nuevo, Centro, San Juan, Ávila Camacho y Sagrado Corazón de Jesús, con el propósito de identificar afectaciones y brindar atención oportuna a las familias impactadas.Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con personal de la Coordinación de Prevención y Resiliencia de Protección Civil, SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional y autoridades municipales de Suchiate, fortaleciendo el trabajo conjunto para la protección y bienestar de la población.Asimismo, el funcionario encabezó la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, el cual se mantiene en sesión permanente ante las lluvias que se presentan en la región Soconusco.En ese sentido, y por instrucciones del Gobernador Eduardo Ramírez, se determinaron las acciones a seguir en unidad los tres órdenes de gobierno para proteger y salvaguardar la vida y la seguridad de la población.En tanto, el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias informó que durante las próximas horas se prevén lluvias con tormentas eléctricas en diversas regiones del estado.Regiones con lluvias de mayor intensidad:-Soconusco-Istmo-Costa-Sierra Mariscal-FrailescaSe recomienda a la población mantener precauciones, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.En el caso de Suchiate, La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas informó que el río Suchiate se encuentra actualmente al 90% de su capacidad.Por ello, personal de la Delegación Regional Soconusco Alto, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil de Suchiate, realiza recorridos de verificación y monitoreo preventivo en la zona.