Eduardo Ramírez Entrega Becas Rosario Castellanos Para la Alfabetización en San Cristóbal

El Gobernador Recorrió los Módulos de Servicios Médicos y de Vacunación que Integran la Feria de la Salud

Informó que en 2025 se Destinaron 35.4 mdp Para Infraestructura Educativa en Este Municipio

En gira de trabajo por San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización, como parte del programa Chiapas Puede, y anunció que se continuará fortaleciendo la infraestructura educativa en este municipio. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA apuesta de manera decidida por la educación y la alfabetización, con el objetivo de abatir el rezago existente y garantizar que más personas aprendan a leer y escribir.



Desde el CECyTE Plantel 20 San Cristóbal, el mandatario señaló que uno de los mayores anhelos de su administración es lograr que más de medio millón de chiapanecas y chiapanecos adquieran habilidades de lectoescritura, lo que permitiría concluir el periodo de Gobierno en 2030 con la satisfacción del deber cumplido. En ese contexto, convocó a sumar esfuerzos para alcanzar la meta de izar la bandera blanca, como símbolo de que en Chiapas se venció la ignorancia.“Estoy convencido de que lo vamos a lograr porque esta lucha es de todo el pueblo organizado. Deseamos que con el paso del tiempo, volteen a ver lo que se hizo de 2024 al 2030 y constaten que no solo regresamos la paz o hicimos obras carreteras y en otros rubros, sino que nos organizamos para enseñar a leer y escribir al pueblo, y eso es quitarle la venda de los ojos”, expresó.Durante su visita, el Gobernador también recorrió los módulos de servicios médicos y de vacunación que integran la Feria de la Salud, cuyo propósito es acercar atención oportuna a la población. En ese marco, precisó que continuará sumando esfuerzos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de Chiapas.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que Chiapas Puede es una estrategia que alfabetiza de manera real y digna, gracias al trabajo conjunto entre asesores y educandos, lo que genera conciencia y fortalece la autonomía de las personas. Reconoció la labor del equipo educativo que impulsa esta transformación y manifestó su satisfacción al constatar que quienes hoy saben leer y escribir pueden apoyar a sus hijas e hijos, realizar operaciones básicas y desenvolverse con mayor independencia en su vida cotidiana.Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que en Chiapas se han aplicado más de 923 mil vacunas y adelantó que en las próximas semanas se alcanzará el millón, al tiempo que subrayó que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión y otras enfermedades. Asimismo, indicó que en la Feria de la Salud se brindan consultas médicas y acciones de detección oportuna, como la prevención del cáncer de mama, e invitó a la población a aprovechar estos servicios.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en 2025 se destinaron 35.4 millones de Pesos para la construcción y rehabilitación de obras en las escuelas primarias Escudo Nacional, en la localidad La Sierra; 20 de Noviembre, en la localidad El Escalón; Rafael Ramírez Castañeda, en la localidad Los Llanos; Vicente Ramón Guerrero, en la localidad San Antonio Las Rosas; y José Castillo Tielemans, en la cabecera municipal; así como en el campus de la Universidad Intercultural de Chiapas. Añadió que para 2026 se proyecta una inversión adicional de 24 millones de Pesos para ampliar la cobertura de espacios en instituciones del nivel básico, medio y superior.Al afirmar que bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez la educación y la alfabetización se consolidan como ejes de la transformación social, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE Chiapas), Luis Guadalupe Morales Ángeles, informó que a la fecha 7 mil 957 educandos de 92 municipios han sido atendidos por 4 mil 124 jóvenes alfabetizadores de esta institución. Además, precisó que 3 mil 34 personas participan actualmente mediante el programa de servicio social del colegio, en la modalidad Alfabetización por Humanismo.La presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, reconoció la visión y el compromiso humanista del gobernador Eduardo Ramírez al impulsar programas como Chiapas Puede, que promueven políticas públicas con justicia social e igualdad de oportunidades. Señaló que la beca Rosario Castellanos no solo fortalece la lectoescritura, sino que responde a la realidad de quienes estudian mientras sostienen un hogar, y afirmó que leer y escribir no es un privilegio, sino un derecho que hoy se garantiza para construir un Chiapas más justo.En representación de las y los beneficiarios de la beca Rosario Castellanos, Feliciana Juárez Hernández agradeció al gobernador la oportunidad de aprender a leer y escribir, un anhelo que tuvo desde niña y que, al no concretarse, le cerró oportunidades laborales. Compartió que cuando le preguntaron si quería aprender, sintió una gran alegría, y destacó que hoy ya no caminan a ciegas por no saber leer y escribir, sino con el deseo de seguir aprendiendo más. Asimismo, reconoció la paciencia y dedicación de las y los docentes que los acompañan en este proceso.Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Silvia Esther Argüello; el diputado federal Emilio Ramón Ramírez; el director general del Icatech, César Espinosa; el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos; elsubsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales; la presidenta del IAP, LysetteLameiro; y el director general del IEPPDCH, René Velázquez.Asimismo, las directoras generales del Cobach, Viridiana Figueroa; y del TecNM Campus Cintalapa, Olga Luz Espinosa; el titular del Conalep, Leonardo León; así como las y los rectores de la Unicach, Fanny López; de la UPCH, Indra Toledo; de la Unich, Javier López; y de la UTS, Jorge Alonso Huitrón; el director de Planeación y Evaluación del CECyTE Chiapas, José Manuel Ángel; y el director del CECyTE plantel 20, Francisco Javier García, entre otros. Boletín Oficial