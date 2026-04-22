Desde Tapachula, Gobernador Eduardo Ramírez Conmemora la Gesta Heroica de Veracruz

*- El Ejecutivo Federal Encabezó el Evento en la 22 Zona Naval de Puerto Chiapas
*- En Gira por Tapachula, Entregó Kits del Programa “Chiapas Puede”
*- Reafirmó el Compromiso de su Administración por el Bienestar de la Perla del Soconusco
*EL MANDATARIO ASISTIÓ A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL CXII ANIVERSARIO DE ESTE ACTO HEROICO, EL CUAL ENMARCA UNO DE LOS MOMENTOS MAS HISTÓRICOS DE MÉXICO.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia conmemorativa del CXII Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz, realizada en el Obelisco del 21 de Abril de 1914, en el municipio de Tapachula, donde se rindió homenaje a las mujeres y los hombres de la Marina que defendieron con valor y lealtad la soberanía nacional.
En ese marco, a nombre del pueblo chiapaneco, el Gobernador expresó su reconocimiento a la Secretaría de Marina por su entrega, vocación de servicio y compromiso con Chiapas y México. Boletín Oficial