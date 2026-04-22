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Trump Extiende Cese al Fuego en Irán Mientras Continúan Negociaciones

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*Espera un Acuerdo Unificado de Grupos de Rebeldes Iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que extenderá el alto el fuego con Irán mientras las conversaciones entre ambos países avanzan.
El cese el fuego alcanzado con la mediación de Pakistán vencía esta semana y Trump había amenazado con reanudar los ataques estadounidenses contra Irán, pero ahora ha dicho que de momento no cumplirá esa amenaza.
El presidente dijo que el bloqueo naval que dice haber impuesto a los puertos iraníes se mantiene hasta que Teherán presente una «propuesta unificada».
Las conversaciones, sin embargo, no dan señales de estar avanzando.
El vicepresidente JD Vance, del que se esperaba que viajara a Islamabad, Pakistán, para encabezar una nueva ronda de negociaciones con Irán se quedó en Washington.
Y Teherán no ha decidido aún si enviará una delegación a la capital pakistaní para conversar con Estados Unidos, según le dijo a la BBC un vocero de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Trump no aclaró por cuánto tiempo extiende su alto el fuego, pero los analistas interpretan que sus amenazas no cumplidas muestran que tiene un interés creciente en poner fin a un conflicto que ha llevado al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y un encarecimiento del petróleo en todo el mundo.
Solo unas horas antes de anunciar que extendería el alto el fuego, Trump esgrimía una retórica belicosa contra Teherán. «Espero estar bombardeando», le dijo a la cadena CNBC en la misma mañana del martes. Reiteró sus amenazas de destruir todos los puentes y centrales energéticas de Irán.
Pero pocas horas antes de que el alto el fuego expirase afirmó que había accedido a prolongar la pausa en los combates a petición del gobierno pakistaní, informa Sarah Smith, editora de Norteamérica de la BBC.
«Trump ha intentado intimidar al régimen iraní con amenazas belicosas durante el conflicto. Ahora parece que realmente no quiere empezar a atacar Irán otra vez», dijo Smith.
En un comunicado divulgado este martes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció la prórroga del alto al fuego anunciado por Trump.

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