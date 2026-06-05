viernes, junio 5, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalCámara de Representantes Vota por Limitar los Poderes Bélicos de Trump...
Internacional

Cámara de Representantes Vota por Limitar los Poderes Bélicos de Trump en Irán

0
16

* Falta ?Aprobación por el Senado Para Entrar en Vigor.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución el miércoles para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, un revés significativo al mandatario y a su manejo del conflicto.
Los demócratas han impulsado repetidamente votaciones para limitar los poderes bélicos de Trump tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una campaña que ha ido ganando apoyo entre los republicanos en las últimas semanas. El jueves por la mañana, Trump atacó a los cuatro republicanos que se unieron a los demócratas para desafiarlo.
“Ayer, en una votación sin sentido, la Cámara de Representantes votó —cuatro republicanos corruptos y todos los demócratas— para limitar mis poderes bélicos, justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”, escribió en Truth Social. “¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones. Los demócratas están cegados por el odio a Trump. Prefieren que nuestro país fracase antes que darme otra victoria, de entre tantas. Los cuatro republicanos son otro tema aparte: ¡son unos oportunistas! Deberían avergonzarse”.
La votación fue de 215 a 208, con los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson cruzando líneas partidarias para apoyar la resolución.
“Creo que la gente está frustrada, sin duda”, dijo Barrett al ser preguntado sobre lo que sentían sus electores a causa de la guerra.
Massie, republicano de Kentucky, ha criticado durante mucho tiempo a Trump por declarar la guerra a Irán sin autorización del Congreso.

Cámara de Representantes Vota por Limitar los Poderes Bélicos de Trump en Irán
Artículo anterior
Crisis Golpea a Productores de Cacao de la Frontera Sur
Artículo siguiente
Cumple 24 Horas Toma de la Planta de Almacenamiento de Pemex en Oaxaca
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA INVERSIÓN HISTÓRICA DE 190 MIL MDP EN VERACRUZ

Al Instante staff - 0
Comunicado 244/2026 EN COATZACOALCOS, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA INVERSIÓN HISTÓRICA DE 190 MIL MDP EN VERACRUZ PARA RECUPERACIÓN DE LA PETROQUÍMICA, OBRAS CARRETERAS, DE AGUA...
Leer más

Se manifiestan en este momento en la fiscalía zona costa en Tapachula

Al Instante staff - 0
Amigos y familiares de policías municipales recluidos en el Cereso 3 por su presunta participación en la detención y muerte de un pastor, se...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Viernes 05 de junio 2026

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV