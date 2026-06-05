Cámara de Representantes Vota por Limitar los Poderes Bélicos de Trump en Irán

* Falta ?Aprobación por el Senado Para Entrar en Vigor.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución el miércoles para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, un revés significativo al mandatario y a su manejo del conflicto.

Los demócratas han impulsado repetidamente votaciones para limitar los poderes bélicos de Trump tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una campaña que ha ido ganando apoyo entre los republicanos en las últimas semanas. El jueves por la mañana, Trump atacó a los cuatro republicanos que se unieron a los demócratas para desafiarlo.

“Ayer, en una votación sin sentido, la Cámara de Representantes votó —cuatro republicanos corruptos y todos los demócratas— para limitar mis poderes bélicos, justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”, escribió en Truth Social. “¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones. Los demócratas están cegados por el odio a Trump. Prefieren que nuestro país fracase antes que darme otra victoria, de entre tantas. Los cuatro republicanos son otro tema aparte: ¡son unos oportunistas! Deberían avergonzarse”.

La votación fue de 215 a 208, con los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson cruzando líneas partidarias para apoyar la resolución.

“Creo que la gente está frustrada, sin duda”, dijo Barrett al ser preguntado sobre lo que sentían sus electores a causa de la guerra.

Massie, republicano de Kentucky, ha criticado durante mucho tiempo a Trump por declarar la guerra a Irán sin autorización del Congreso.