Crisis Golpea a Productores de Cacao de la Frontera Sur

* DENUNCIAN CONTRABANDO PROCEDENTE DE GUATEMALA Y CAÍDA HISTÓRICA DE PRECIOS.

* Agricultores Exigen al Gobierno Federal Medidas que Regulen las Importaciones del Cultivo.

Actualmente, México Alcanza una Producción Cercana a las 100 mil Toneladas Anuales, Volumen Suficiente Para Cubrir la Demanda Nacional.

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio de 2026.- Productores ecológicos de cacao de la frontera sur enfrentan una de las crisis más severas de los últimos años, debido al desplome del precio del grano y al ingreso de producto extranjero, situación que amenaza la estabilidad económica de miles de familias dedicadas a este cultivo ancestral.

David Casimiro Gutiérrez, representante de los cacaoteros de la región, informó que el precio del cacao pasó de comercializarse entre 150 y 250 Pesos por kilogramo a apenas 50 Pesos en menos de seis meses.

La caída no obedece a problemas de producción, sino a factores externos como el comercio desleal, el contrabando y la falta de regulación en el mercado nacional, dijo.



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Tras años de enfrentar plagas y los efectos del cambio climático, los productores lograron recuperar la capacidad productiva gracias al impulso de programas federales como Sembrando Vida, señaló, actualmente, México alcanza una producción cercana a las 100 mil toneladas anuales, volumen suficiente para cubrir la demanda nacional.No obstante, este crecimiento productivo contrasta con la reducción de ingresos para los agricultores. Los productores señalan que el país carece de un sistema que establezca precios de referencia para el cacao, lo que ha dejado al sector sujeto a las fluctuaciones de los mercados internacionales.Entre las principales preocupaciones destaca el ingreso de cacao procedente de Ecuador, Brasil y Costa de Marfil, y se denuncia que parte de este grano entra legalmente mediante contratos comerciales, mientras que otra cantidad cruza de manera irregular por la frontera del río Suchiate, generando una sobreoferta que impacta directamente en el valor del cacao mexicano de alta calidad.Ante este escenario, anunciaron que impulsarán acciones ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural «Sader» para fortalecer el Sistema Producto Cacao y exigir medidas que regulen las importaciones.Asimismo, solicitaron a las autoridades estatales la implementación de apoyos emergentes, asistencia técnica e incentivos económicos para evitar el deterioro de la actividad. Somos la cuna del cacao y es donde menos precio tiene, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista