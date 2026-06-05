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Cumple 24 Horas Toma de la Planta de Almacenamiento de Pemex en Oaxaca

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* Docentes de la Sección 22 Bloquean Acceso.

Oaxaca, Oax.; 4 de Junio.- La toma de las instalaciones de la planta de almacenamiento de Pemex por profesores de la Sección 22 del SNTE cumplió más de 24 horas y sus accesos permanecerán bloqueados por los docentes.
Estas instalaciones de la paraestatal fueron tomadas ayer por los integrantes del movimiento magisterial, pero esta vez, con el carácter de permanente, según los acuerdos del sindicato, como parte de plan de acción para exigir solución a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La planta de almacenamiento de hidrocarburos de Pemex, desde donde se distribuye a estaciones de servicio, se encuentra ubicada en el municipio de San Pablo Huitzo, población de la región de los Valles Centrales de Oaxaca.
Además, hoy los maestros de la Sección 22 del SNTE tienen previsto protestar nuevamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca, y dejar paso libre en las casetas de peaje de las principales carreteras federales que conectan al estado.
En asamblea nacional representativa, los dirigentes de la CNTE calificaron como insuficientes las respuestas del Gobierno Federal a sus demandas centrales; entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.
El magisterio también ha insistido en una mesa de negociación directa con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, porque fue ella quien prometió abrogar la Ley del ISSSTE. Sun

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