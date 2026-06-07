Extitular de la DEA Exhortó a Omar Harfuch Para que Acelere la Entrega de Narcopolíticos a las Autoridades Estadounidenses

* Advirtió que Para Derrotar a los Cárteles hay que Actuar Contra los Funcionarios Corruptos que los Protegen.

Ciudad de México; 06 de Junio de 2026.- Derek Maltz, extitular de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos llamó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a acelerar la detención de funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por Infobae, Maltz pidió que los servidores públicos acusados sean enviados a Nueva York para que enfrenten a la justicia, luego de que la Fiscalía estadounidense los relacionó con redes criminales ligadas al Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el exfuncionario de la DEA sostuvo que el combate a los cárteles no puede limitarse a las estructuras operativas de las organizaciones criminales, sino que debe incluir acciones directas contra los servidores públicos que presuntamente las protegen o facilitan sus actividades.

Maltz afirmó que los cárteles de “terror mexicano” no actúan de manera aislada, pues dependen de redes de corrupción, instituciones comprometidas y funcionarios que permiten actividades como narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero, extorsión y violencia.

En su publicación, señaló que cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional, federal, estatal y local.

El extitular de la DEA advirtió que, mientras existan actores corruptos que protejan y se beneficien de las operaciones de los cárteles, estas organizaciones podrán adaptarse y mantenerse activas. También sostuvo que derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes.

Maltz dirigió su mensaje a las autoridades mexicanas encabezadas por García Harfuch, al considerar que es momento de proceder contra los funcionarios recientemente acusados por fiscales estadounidenses y trasladarlos a Nueva York para que rindan cuentas ante los tribunales.

El señalamiento ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general con licencia de Sinaloa; y Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de Seguridad Pública estatal.

La lista también incluye a Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Derek Maltz encabezó la DEA entre el 20 de enero y el 2 de mayo de 2025, periodo tras el cual ha mantenido una postura pública insistente sobre la necesidad de reforzar la cooperación bilateral y castigar la corrupción institucional que, según expuso, permite la expansión y permanencia de los grupos criminales. Por M@S INFORMACIÓN