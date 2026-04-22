miércoles, abril 22, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalOmar García-Harfuch Garantiza Seguridad Para el Mundial 2026
Nacional

Omar García-Harfuch Garantiza Seguridad Para el Mundial 2026

0
19

* Se ha Activado Protocolos Para Cuidar la Integridad de los Visitantes.

Ciudad de México; 20 de Abril de 2026.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la seguridad rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 está garantizada, al señalar que los protocolos ya se encuentran en operación desde hace más de un año.

«Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada», aseguró el funcionario, quien explicó que los esquemas de vigilancia para este evento son distintos y se han trabajado con anticipación, con monitoreo constante desde ahora.
Al referirse al tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo calificó como un hecho inédito y lamentable.
«Nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país», subrayó, al destacar que millones de visitantes acuden cada año a estos sitios sin que se hubieran registrado incidentes similares.
En ese contexto, reiteró que por instrucciones de la Presidenta se reforzará la seguridad en estos espacios en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras autoridades, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y garantizar la protección de los visitantes.Sun

Artículo anterior
Trump Extiende Cese al Fuego en Irán Mientras Continúan Negociaciones
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 22 de abril 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Bautizan y Celebran Primer Año de los Trillizos Zapien Pierluisi

Al Instante staff - 0
En un ambiente lleno de alegría y emotividad, los pequeños Jofiel, Haniel y Uriel Zapien Pierluisi recibieron el sacramento del bautizo en la Parroquia...
Leer más

El gobernador Eduardo Ramírez reconoce el trabajo cercano y con profundo sentido social del presidente municipal Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez reconoce el trabajo cercano y con profundo sentido social que realizan el presidente municipal Yamil Melgar y Beba Pedrero al...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV