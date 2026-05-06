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Reunión con Mandos Policiacos Para Construir un Chiapas más Seguro: Óscar Aparicio

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*- El Titulas de la SSP, Informó una Reducción en Delitos de Alto Impacto.
*- Exhortó a las y los Subsecretarios, Directores, Coordinadores y Jefes de Unidad a Conducirse con Profesionalismo, Honestidad y Transparencia.
*- Destaca el Trabajo de Inteligencia e Investigación y las Acciones de Proximidad Social.

*EN LA REUNIÓN SE EVALUARON RESULTADOS DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SEGURIDAD QUE SE IMPLEMENTAN EN TODA LA ENTIDAD.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 5 de Mayo de 2026.- Con el objetivo de evaluar resultados y dar puntual seguimiento a las acciones operativas que se implementan en todo el territorio chiapaneco, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezó la Reunión de Mandos de esta institución de seguridad.

Acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; del subsecretario de Inteligencia e Investigación de la SSP, José Octavio García Macías, y del director de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eber Quintero Juárez; Aparicio Avendaño destacó las cifras positivas que mantienen a Chiapas entre los Estados más seguros del país.
“Nuestro Estado, gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y a la coordinación interinstitucional, ocupa dos primeros lugares nacionales; uno por menor delito de alto impacto y el segundo por menor incidencia delictiva general y se ha mejorado de manera contundente la percepción de seguridad en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez”, declaró.
Durante la Reunión de Mandos se abordaron temas en materia de prevención y combate de conductas delictivas, trabajos de inteligencia e investigación y el fortalecimiento de acciones de proximidad social.
Finalmente, el titular de la SSP exhortó a las y los Subsecretarios, Directores, Coordinadores y Jefes de Unidad a conducirse con profesionalismo, honestidad y transparencia para brindar una atención eficiente y oportuna a la ciudadanía. Boletín Oficial

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