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Eduardo Ramírez inaugura Albergue Regional “Tel B’ech” del DIF Chiapas y fortalece infraestructura educativa en Comitán

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Durante una gira de trabajo en Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la señora Sofía Espinoza Abarca, inauguró el Albergue Regional “Tel B’ech” del Sistema DIF Chiapas, obra en la que se invirtieron más de siete millones de pesos. Indicó que este espacio se suma a los albergues de San Cristóbal de Las Casas y Las Rosas, y adelantó que también se busca fortalecer el albergue de Tuxtla Gutiérrez para ampliar la atención a quienes más lo necesitan. Asimismo, destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones con sentido humanista para fortalecer el bienestar de las familias chiapanecas y el desarrollo del estado.

Como parte de su visita, el mandatario también inauguró espacios educativos en el Jardín de Niñas y Niños “Octavio Paz Lozano”, con una inversión superior a 3.1 millones de pesos para beneficio de 81 estudiantes; de igual manera, fortaleció la infraestructura del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 070, donde se destinaron más de 7.2 millones de pesos a favor de 924 alumnas y alumnos.

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