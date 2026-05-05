Eduardo Ramírez inaugura Albergue Regional “Tel B’ech” del DIF Chiapas y fortalece infraestructura educativa en Comitán

• La señora Sofía Espinoza explicó que con el albergue se busca ofrecer cobijo y bienestar en momentos difíciles

• El gobernador entregó espacios en el Jardín de Niñas y Niños “Octavio Paz Lozano” y fortaleció la infraestructura del Conalep Plantel 070

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la señora Sofía Espinoza Abarca, inauguró el Albergue Regional “Tel B’ech” del Sistema DIF Chiapas, en el municipio de Comitán de Domínguez, obra a la que se destinó una inversión superior a siete millones de pesos. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones y proyectos con sentido humanista que contribuyen al bienestar de la población y a la prosperidad de Chiapas.

1 de 10

En este marco, el mandatario señaló que este espacio de asistencia social se suma a los de San Cristóbal de Las Casas y Las Rosas, y adelantó que se proyecta consolidar el albergue de Tuxtla Gutiérrez para ampliar la red de apoyo a quienes más lo necesitan. Afirmó que su administración mantiene firme la convicción de servir al pueblo de Chiapas. “El gobierno de la Nueva ERA tiene la mística de trabajar no para ser importante, sino para ser útil a la gente. Somos un gobierno de hombres y mujeres que le apostamos a la prosperidad de Chiapas”, expresó.

Como parte de la gira de trabajo, el gobernador también entregó espacios educativos en el Jardín de Niñas y Niños “Octavio Paz Lozano”, con una inversión superior a 3.1 millones de pesos en beneficio de 81 estudiantes; asimismo, fortaleció la infraestructura del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 070, donde se destinaron más de 7.2 millones de pesos en favor de 924 alumnas y alumnos.

Ramírez Aguilar destacó la inversión sin precedente en materia educativa, con el propósito de combatir el analfabetismo y garantizar espacios dignos, seguros y de calidad en todos los niveles. Añadió que, en coordinación con autoridades federales y municipales, se concretarán más obras que impulsen la transformación de Comitán.

La señora Sofía Espinoza Abarca compartió su emoción por la apertura de este albergue regional, concebido con un enfoque humanista para brindar atención, acompañamiento y respaldo a las familias con pacientes hospitalizados. Explicó que este espacio abre sus puertas con nuevos servicios y con un objetivo claro: ofrecer cobijo y bienestar en momentos difíciles.

“Este albergue no es solamente un espacio físico, sino un lugar para acompañar y cobijar; como bien lo dice su nombre en lengua tojolabal, que significa abrazo, busca precisamente ser un abrazo en momentos difíciles, porque un abrazo da calma, reconforta, da tranquilidad, paz y seguridad. Por ello, cada persona que llegue a este lugar no se sentirá sola; encontrará siempre a un equipo dispuesto a brindar un trato digno, respetuoso y humano”, expresó, al tiempo de valorar el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con un gobierno de sentido social y cercano a las familias.

Detalló que “Tel B’ech” es resultado del trabajo coordinado entre el DIF Chiapas, la Secretaría de Infraestructura, el IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud y el Hospital Materno Infantil de Comitán. El albergue contará con dormitorios, cocina, baños, regaderas y área de lavado, lo que permitirá ofrecer un entorno digno, cálido y seguro.

La coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera, consideró que este albergue refleja un esfuerzo conjunto para brindar espacios más dignos a pacientes y familiares durante procesos de hospitalización, y destacó la suma de voluntades para impulsar acciones de justicia social.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, reiteró su disposición de seguir colaborando con el Sistema DIF en la planeación de obras que acerquen bienestar a todo el estado, como esta obra que beneficiará a familiares de personas hospitalizadas.

El director general del Hospital Materno Infantil de Comitán, Carlos Alberto Zúñiga Guzmán, agradeció la puesta en marcha de este espacio, al considerar que representa un respaldo significativo tanto para quienes cuidan la salud como para la población usuaria, además de fortalecer la atención médica.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que se logró acreditar la propiedad del Jardín de Niños “Octavio Paz Lozano”, donde se invirtieron 3.1 millones de pesos para construir tres aulas didácticas, servicios sanitarios, una cisterna de 10 mil litros, andadores y redes hidrosanitarias y eléctricas, en beneficio de 81 niñas y niños.

Asimismo, informó sobre los avances en la construcción de la cancha de fútbol siete del Conalep 070, donde se entregaron tres aulas equipadas, un módulo sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales y obra exterior, con una inversión de 7.2 millones de pesos. También anunció que en los próximos meses iniciará la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza de Juárez en este municipio.

El director general del Conalep Chiapas, Leonardo Omar León Alcázar, destacó que, después de más de 15 años, el plantel de Comitán vuelve a recibir infraestructura educativa, lo que permitirá fortalecer las condiciones de aprendizaje.

El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, agradeció las obras de impacto social, humano y educativo impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez, y valoró la inversión en espacios dignos para niñas, niños y jóvenes.

A su vez, la directora del Jardín de Niñas y Niños “Octavio Paz Lozano”, Beatriz Roblero Ramírez, celebró la construcción de nuevas aulas, al considerar que representan oportunidades, sueños y esperanza para la comunidad educativa.

Estuvieron presentes la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas; la diputada federal Karina Alejandra Trujillo Trujillo; el diputado federal Distrito 11, Roberto Albores Gleason; el diputado local Distrito 6, Luis Eduardo Gordillo Gordillo; la administradora del Albergue Regional “Tel B’ech” del DIF Chiapas, Gema Hernández Hernández; la jefa de enfermeras del Hospital Materno Infantil de Comitán de Domínguez, Perla Patricia Montelongo Menesses; el presidente del Comité de Madres y Padres de Familia del Jardín de Niñas y Niños “Octavio Paz Lozano”, Francisco Javier Gómez Hernández; el director del Conalep 070 Comitán, Alonso Antonio Villagómez Ruiz; así como las y los presidentes municipales de Tzimol, Comalapa, La Independencia, La Trinitaria y Las Rosas, además de personal docente, madres y padres de familia y estudiantes de las escuelas beneficiadas.