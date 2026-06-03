Lanzan Nueva Ruta Aérea Internacional Houston-Tuxtla Gutiérrez

*El Gobernador Eduardo Ramírez Firmó el Convenio con United Airlines Para Concretar Este Nuevo Destino y Consolidar la Conectividad de Chiapas con el Mundo.

Durante la firma del convenio con United Airlines para el lanzamiento de la nueva ruta aérea internacional Houston-Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que la visión estratégica del Gobierno de la Nueva ERA es concretar alianzas con autoridades aeroportuarias y el sector privado, con el propósito de consolidar la conectividad de Chiapas con el mundo.

Subrayó que este nuevo destino representa un paso trascendental para proyectar las actividades sociales, económicas y turísticas del Estado hacia Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que este convenio, además de fortalecer la movilidad aérea entre Chiapas y Houston, Texas, traerá importantes beneficios, debido a que más de cuatro mil 600 chiapanecas y chiapanecos viven o realizan actividades empresariales, educativas y de salud en ambas regiones.



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En este contexto, manifestó su interés en gestionar más proyectos que faciliten la conectividad aérea, entre ellos nuevas rutas hacia Tapachula, a fin de dinamizar la logística con países de Centroamérica.“No podemos perder esta oportunidad de conectar a Chiapas con el mundo, porque existe la voluntad de seguir proyectando el potencial turístico de nuestro Estado. Tenemos una importante derrama económica en cada región gracias a nuestra selva, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, gastronomía, música, folclore y todo el bagaje cultural que nos caracteriza y nos da identidad”, expresó al convocar a las agencias y prestadores de servicios turísticos a convertirse en promotores de la hospitalidad y riqueza de Chiapas.Más tarde, acompañado de autoridades estatales, aeroportuarias y representantes del sector empresarial, el gobernador encabezó el tradicional cruce de chorros para inaugurar el vuelo de la ruta Puebla-Tuxtla Gutiérrez-Puebla, operado por la aerolínea Volaris.Al señalar que la aerolínea celebra este año seis décadas de operación ininterrumpida entre México y Estados Unidos, el gerente de Ventas de United Airlines en México, Adolfo Eduardo Velasco Torres, informó que esta nueva ruta aérea comenzará operaciones el próximo 28 de octubre, convirtiendo a United Airlines en la primera y única aerolínea que conectará a Chiapas con Estados Unidos, además de representar el tercer destino nuevo de la compañía en México.Detalló que el vuelo operará los miércoles, viernes y domingos, mediante un avión Embraer E175 equipado con un sistema de conectividad más rápido y eficiente, además de ofrecer servicio de internet sin costo para las y los pasajeros.El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, afirmó que esta alianza representa una palanca económica que permitirá ampliar la conectividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo en los sectores turístico, comercial y logístico. Añadió que también es una muestra de que, gracias a la estrategia de seguridad implementada en Chiapas, se ha recuperado la confianza del sector empresarial, atrayendo nuevas inversiones.Explicó que esta ruta aérea contará con una aeronave con capacidad para 75 pasajeros y operará tres veces por semana, permitiendo conectar a Chiapas con 180 destinos a tan sólo dos horas y media de Tuxtla Gutiérrez. Precisó que tres vuelos llenos representarían alrededor de 225 pasajeros semanales, lo que generaría una importante derrama económica para la entidad, especialmente si el 40 por ciento de las personas viajeras fueran turistas.El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que la apertura de esta nueva ruta representa una oportunidad para acercar a Chiapas a los mercados de Norteamérica, atraer a visitantes en busca de experiencias auténticas, sostenibles y transformadoras, así como generar mayores oportunidades para las comunidades e impulsar la economía local.Por su parte, el director general y administrador del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Antonio Noguera Zurita, destacó que esta nueva conexión aérea representa mucho más que un vuelo, al convertirse en un puente entre dos regiones estratégicas que fortalecerá los vínculos económicos, turísticos, culturales y comerciales entre Chiapas y Texas, además de abrir nuevas oportunidades para la inversión, el intercambio empresarial y la prosperidad compartida. Boletín Oficial