Cae el Precio del Huevo en Mercados Locales de la Región

* Comerciantes y Productores Señalan Ingreso de Producto Chino.

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio del 2026.- La disminución en el precio del huevo registrada durante las últimas semanas en diversos mercados y centros de abasto de la región ha generado opiniones encontradas entre consumidores, comerciantes y productores locales.

Mientras las familias ven un alivio en el precio en uno de los productos básicos de la canasta alimentaria, algunos sectores productivos expresan preocupación por el impacto que esta tendencia podría tener en la economía local.

En la actualidad, en algunos comercios el casillero se puede encontrar hasta en 35 Pesos, aunque no son de marcas reconocidas. Mientras que las marcas de huevo conocidas a nivel nacional se comercializan hasta en 60 Pesos. Algo significativo, tomando en cuenta que el precio de dicho producto se había mantenido en 90 Pesos el casillero.

Comerciantes y productores avícolas atribuyen la caída en los precios a la entrada de huevo importado procedente de China, situación que, aseguran, ha incrementado la oferta disponible en el mercado y presionado los costos a la baja.

De acuerdo con vendedores consultados, el precio del huevo ha mostrado una reducción significativa en comparación con meses anteriores, beneficiando directamente a miles de hogares que destinan una parte importante de sus ingresos a la compra de alimentos esenciales.

“El consumidor se beneficia porque encuentra precios más accesibles, pero para los productores locales la situación es complicada porque deben competir con producto que llega a menor costo”, señalaron comerciantes del sector.

El huevo representa una de las principales fuentes de proteína para las familias mexicanas debido a su valor nutricional y bajo costo en comparación con otros alimentos de origen animal. Por ello, cualquier variación en su precio tiene efectos directos en la economía doméstica.

Sin embargo, productores avícolas advierten que una disminución prolongada en los precios puede afectar la rentabilidad de las granjas locales, especialmente en un contexto donde continúan enfrentando incrementos en insumos como alimentos para aves, combustibles, energía eléctrica y transporte.

Desde una perspectiva económica, especialistas consideran que el aumento de la oferta contribuye a estabilizar los precios y favorece al consumidor final. No obstante, también subrayan la importancia de fortalecer la producción nacional para evitar una dependencia excesiva de mercados externos que podrían alterar las condiciones de abastecimiento en el futuro.

En el plano social, la reducción en el costo del huevo representa un respiro para miles de familias que enfrentan los efectos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, el desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita mantener precios accesibles para los consumidores sin comprometer la viabilidad económica de los productores locales.

Por ahora, el mercado continúa ajustándose a las nuevas condiciones de oferta y demanda, mientras comerciantes y productores observan con atención la evolución de los precios durante los próximos meses. EL ORBE/ JC