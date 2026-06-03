Blindan la Obra Pública en Chiapas Contra Empresas Fantasmas

* Consolidan Padrón Estatal Único de Constructores.

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio del 2026.- La lucha contra la corrupción en la obra pública de Chiapas comienza a reflejarse en acciones concretas que buscan garantizar mayor transparencia, profesionalización y oportunidades para las empresas legalmente constituidas.

En este contexto, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, Shandy Rodríguez, destacó la consolidación de un Padrón Estatal Único de Constructores, una herramienta que permitirá fortalecer la participación de empresas locales y cerrar espacios a las llamadas “empresas fantasma” o de portafolio.



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La dirigente del gremio señaló que este avance fue posible gracias a la coordinación entre los organismos colegiados y las autoridades estatales, en sintonía con la política impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde el inicio de su administración ha colocado el combate a la corrupción como uno de los ejes centrales de Gobierno.Rodríguez explicó que la homologación del padrón ante la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, es una realidad, y representa un mecanismo que simplifica procesos administrativos, pero sobre todo fortalece los filtros de control para garantizar que quienes participen en proyectos públicos cuenten con experiencia, capacidad técnica y respaldo profesional.“Se trata de generar condiciones más justas para quienes durante años han trabajado de manera responsable y transparente. La obra pública debe ser ejecutada por empresas con capacidad comprobada y no por compañías improvisadas que aparecen únicamente para obtener contratos”, sostuvo.La Presidenta del Colegio reconoció también la disposición de la Secretaría de Infraestructura del Estado para privilegiar la contratación de empresas chiapanecas, una estrategia que contribuye a que la derrama económica permanezca en la entidad y genere empleos para miles de familias.En el ámbito municipal, destacó la coordinación existente con el Ayuntamiento de Tapachula encabezado por Yamil Melgar, señalando que se ha cumplido el compromiso de abrir oportunidades a constructoras locales, fortaleciendo así la economía regional.No obstante, advirtió que todavía existen desafíos importantes en algunos municipios y programas federales donde continúan apareciendo empresas de reciente creación que desplazan a profesionistas acreditados y organismos colegiados.Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas ha intensificado su participación institucional, promoviendo mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas que permitan dignificar el ejercicio profesional y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras de calidad para la población.Como parte de esta estrategia de fortalecimiento gremial, la organización anunció, además, su expansión en el Estado con nuevas representaciones en distintas regiones, consolidando una red de profesionistas que busca convertirse en un aliado permanente de las autoridades en la construcción de un Chiapas más transparente, competitivo y libre de prácticas irregulares. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros