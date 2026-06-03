Padres Mantienen Cierre de Primaria “Marcelín Marín”

*Piden Investigar a un Tutor por Presuntas Amenazas Contra Docentes.

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio de 2026.- A seis días del cierre de la Escuela Primaria “Marcelín Marín”, padres de familia mantienen la suspensión de actividades y la toma de las instalaciones del plantel para exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas ante un conflicto que, aseguran, pone en riesgo la tranquilidad y seguridad de la comunidad escolar.

La institución, perteneciente a la Zona Escolar 062, permanece sin clases debido a las inconformidades surgidas por presuntos actos de intimidación atribuidos a un tutor identificado como Guillermo “N”, situación que ha generado preocupación entre docentes, alumnos y padres de familia.

La presidenta del Comité de Padres de Familia, Liliana Guzmán Meléndez, informó que la protesta se mantiene como una medida preventiva mientras las autoridades competentes atienden el caso y ofrecen garantías para la comunidad educativa. Agregó que algunos maestros involucrados ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntas agresiones.

La tensión aumentó tras una reciente reunión de conciliación en la que participaron autoridades educativas, familiares del señalado y representantes de las partes involucradas.

Afirmó que no se le permitió participar en la mesa de diálogo, hecho que calificó como injustificado y que, a su juicio, evidencia falta de respaldo por parte de la Supervisión Escolar y la Jefatura de Sector.

Asimismo, el Comité denunció que la parte señalada solicita una compensación económica superior a los cuatro mil Pesos por presuntos daños psicológicos a menores, petición que fue rechazada por los manifestantes.

Los padres de familia señalaron que continuarán resguardando las instalaciones mientras esperan una respuesta de la Secretaría de Educación.

Aunque reconocieron los recorridos de vigilancia realizados por corporaciones de seguridad, indicaron que persiste la preocupación por posibles incidentes.

Ante la falta de acuerdos, hicieron un llamado al secretario de Educación de Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, para que intervenga directamente y contribuya a resolver el conflicto, garantizando la seguridad de la comunidad escolar y el derecho de los estudiantes a recibir clases.

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable en los próximos días, viajarán a Tuxtla Gutiérrez para solicitar la intervención de las autoridades estatales. EL ORBE/Nelson Bautista