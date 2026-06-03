Redoblar Esfuerzos y Trabajar con Unidad Para Transformar Tapachula: Yamil Melgar

* Encabeza Reunión de Trabajo con Miembros del Gabinete
Tapachula, Chiapas; 2 de Junio de 2026.- Al encabezar una reunión de trabajo con integrantes del gabinete legal, organismos descentralizados y desconcentrados del Ayuntamiento de Tapachula, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, hizo un llamado a redoblar esfuerzos, fortalecer la coordinación institucional y mantener una política de trabajo basada en la transparencia, la rendición de cuentas y los resultados para la ciudadanía.
“Cada dependencia tiene una responsabilidad fundamental en la construcción del Tapachula que todos queremos. Es momento de redoblar esfuerzos, fortalecer la coordinación y seguir trabajando con voluntad, transparencia y compromiso por nuestra gente”, expresó Yamil Melgar.
Asimismo, en la reunión asistieron los nuevos integrantes del gabinete municipal: el secretario de Bienestar, Francisco Calderón; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; y la secretaria particular de la Presidencia, Cynthia Mazariegos Orantes, quienes se suman a los trabajos de coordinación institucional impulsados por el Gobierno Municipal para fortalecer la atención a la ciudadanía y acelerar la transformación de Tapachula.
Yamil Melgar destacó que su administración continuará impulsando una gestión cercana, responsable y transparente, en la que cada servidor público asuma con seriedad su responsabilidad y rinda cuentas sobre los resultados obtenidos.
Finalmente, Yamil Melgar exhortó a los integrantes del gabinete a mantener la unidad institucional y el compromiso con los principios de un gobierno que trabaja todos los días para generar bienestar y mejores oportunidades para las familias tapachultecas.
“Seguimos trabajando de manera coordinada, con responsabilidad y voluntad para transformar nuestro querido Tapachula”, concluyó el Presidente Municipal. Boletín Oficial