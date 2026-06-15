EEUU e Irán Alcanza Acuerdo Para Poner Fin a la Guerra; Liberan Estrecho de Ormuz y Cancelan Programa Nuclear

*- El Gobierno de Trump Ofreció al Régimen Iraní Suspender Cualquier Sanción Contra el Petróleo.

*- Se Plasma el Fin Inmediato y Permanente de la Guerra y las Operaciones Militares en Diversos Frentes.

*- “Que Fluya el Petróleo al Mundo”, Exclamó Trump Tras Anunciar el Pacto de Paz.

*EL ACUERDO PARA ALCANZAR EL CESE AL FUEGO ENTRE AMBOS PAÍSES SERÁ RATIFICADO EL PRÓXIMO VIERNES 19 DE JUNIO EN SUIZA, COMFIRMAN AUTORIDADES DE IRÁN.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán «ya está completo», además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

«El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!», escribió Trump en su red Truth Sscial, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.



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«Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!», dijo.Asimismo, de acuerdo con AFP, el viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone «fin inmediatamente a la guerra».«En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano», enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que, «tras intensas conversaciones», se ha alcanzado un acuerdo de paz definitivo entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán.A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el mandatario pakistaní detalló que ambas naciones han declarado el cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares en todos los frentes, lo que incluye de forma explícita al Líbano. Asimismo, anticipó que la ceremonia oficial para la firma del tratado se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio en Suiza.Trump confirma el pacto pese a tensión en BeirutMinutos después del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el pacto y ordenó de inmediato la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.La confirmación llega en un momento de máxima tensión, luego de que un bombardeo israelí contra Beirut dejara un saldo de al menos tres muertos y siete heridos la mañana de este domingo. Al respecto, Trump fue tajante al señalar que dicho ataque «no debería haber ocurrido» y reafirmó que el alto el fuego pactado con Teherán da cobertura total a territorio libanés.Petróleo por freno nuclear: Las claves del borradorFuentes de alto nivel del gobierno iraní revelaron a la agencia Reuters que los términos iniciales del borrador contemplan compromisos de enorme peso por ambas partes:Irán se compromete a suspender de manera inmediata su programa nuclear.Estados Unidos, en contraparte, retirará de forma gradual las sanciones económicas al petróleo iraní.