lunes, junio 15, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalYamil Melgar Impulsa el Deporte en Comunidades de Tapachula
Local

Yamil Melgar Impulsa el Deporte en Comunidades de Tapachula

0
2

*- El Alcalde Inauguró el Torneo Relámpago “Mundialito de Ejidos”

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró el sábado 13 de junio el torneo relámpago “Mundialito de Ejidos”, realizado en el ejido 5 de Mayo, donde destacó que su administración impulsa el deporte como una herramienta para promover la sana convivencia, fortalecer el tejido social y generar espacios de participación para las familias tapachultecas.
Ante habitantes de la zona alta, zona baja y zona urbana del municipio, el Alcalde señaló que estos encuentros deportivos contribuyen a fomentar valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la solidaridad, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades.

Yamil Melgar reafirmó el compromiso de su Gobierno de seguir impulsando acciones que favorezcan el desarrollo integral de la población, mediante actividades recreativas y deportivas que promuevan estilos de vida saludables y el aprovechamiento de los espacios públicos.
En el evento participaron las regidoras y regidores Camila Morales Asencio, Adriana Blas Solís, Juan Carlos D’Amiano Solís y Edi Alberto García Juárez, así como el secretario de Salud Municipal, Francisco Castillo Ordóñez.
Por su parte, la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann, destacó que la práctica deportiva fortalece valores fundamentales para la formación de una ciudadanía comprometida con el desarrollo de Tapachula. Boletín Oficial

Artículo anterior
Se Desploma la Producción de Maíz en la Región Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hermanitos Celebran Cumpleaños

Al Instante staff - 0
Kalhel y Jesly vivieron una tarde llena de alegría al celebrar sus 4 y 1 año de vida, respectivamente, rodeados del cariño de familiares...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 15 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo Claudia Sheinbaum Pardo 1.57 M de...

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Encuesta Nacional en vivienda, evaluación de gobierno junio 2026

Al Instante staff - 0
📊 Encuesta Nacional en vivienda, evaluación de gobierno junio 2026: - El partido político con el que más se identifican los mexicanos es MORENA...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV