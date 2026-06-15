Yamil Melgar Impulsa el Deporte en Comunidades de Tapachula

*- El Alcalde Inauguró el Torneo Relámpago “Mundialito de Ejidos”

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró el sábado 13 de junio el torneo relámpago “Mundialito de Ejidos”, realizado en el ejido 5 de Mayo, donde destacó que su administración impulsa el deporte como una herramienta para promover la sana convivencia, fortalecer el tejido social y generar espacios de participación para las familias tapachultecas.

Ante habitantes de la zona alta, zona baja y zona urbana del municipio, el Alcalde señaló que estos encuentros deportivos contribuyen a fomentar valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la solidaridad, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades.



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Yamil Melgar reafirmó el compromiso de su Gobierno de seguir impulsando acciones que favorezcan el desarrollo integral de la población, mediante actividades recreativas y deportivas que promuevan estilos de vida saludables y el aprovechamiento de los espacios públicos.En el evento participaron las regidoras y regidores Camila Morales Asencio, Adriana Blas Solís, Juan Carlos D’Amiano Solís y Edi Alberto García Juárez, así como el secretario de Salud Municipal, Francisco Castillo Ordóñez.Por su parte, la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann, destacó que la práctica deportiva fortalece valores fundamentales para la formación de una ciudadanía comprometida con el desarrollo de Tapachula. Boletín Oficial