Comunidades de Tuxtla Chico en Riesgo de Quedar Incomunicadas

*- Las Deplorables Condiciones en que Encuentra la Carretera, Pobladores Pierden Tiempo en sus Traslados

*- Exigen a la Autoridad Municipal que Gestione Trabajos de Rehabilitación

Tuxtla Chico, Chiapas 28 de Junio del 2026.- La carretera principal que comunica a las comunidades de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y otras localidades rurales del municipio de Tuxtla Chico permanece en condiciones deplorables, convirtiéndose en un riesgo permanente para cientos de familias que diariamente dependen de esta vía para trasladarse, trabajar, estudiar y acceder a servicios básicos.

El deterioro es evidente. La cinta asfáltica prácticamente ha desaparecido en varios tramos, dejando enormes baches que dificultan el tránsito de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga. Para los habitantes, recorrer este camino representa pérdidas de tiempo, daños mecánicos y un constante peligro de sufrir accidentes.



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Además del impacto social, la situación afecta directamente la economía de la región. Esta carretera constituye la principal vía para sacar las cosechas que producen diversas comunidades rurales, por lo que agricultores y transportistas enfrentan mayores costos de operación, retrasos en la entrega de productos y pérdidas económicas derivadas del mal estado del camino.De acuerdo con información proporcionada por Fabiola «N», habitante de la zona, esta problemática lleva varios años sin recibir atención de ninguna autoridad, pese a las constantes afectaciones que padecen las familias.Mientras tanto, el presidente municipal de Tuxtla Chico, el priísta, Julio Gamboa Altúzar, ha argumentado que se trata de una carretera estatal y que, por esa razón, el Ayuntamiento no puede invertir recursos municipales para su rehabilitación. Sin embargo, habitantes consideran que esa postura refleja falta de gestión y compromiso, al señalar que tampoco existen acciones visibles para exigir al Gobierno del Estado la reparación de una vialidad indispensable para el desarrollo de estas comunidades.Los pobladores hacen un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para atender esta demanda histórica, pues el abandono de esta carretera no solo limita la movilidad, sino que también frena el desarrollo económico y mantiene en condiciones de rezago a cientos de familias de la zona rural de Tuxtla Chico. EL ORBE/ Mesa de Redacción.