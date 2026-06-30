Impulsa ERA Mejores Condiciones Para Estudiantes con Infraestructura y Apoyos Escolares

*- El Gobernador Entregó Mochilas y Útiles a Estudiantes de Tuxtla Gutiérrez

También Inauguró Aulas Didácticas Equipadas y Obras Complementarias

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó infraestructura educativa y apoyos escolares en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa programas y acciones prioritarias para fortalecer el sector educativo y ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y juventudes de Chiapas.

En la colonia Copoya, el mandatario inauguró aulas didácticas equipadas y obras complementarias en la Escuela Primaria Daniel Delgadillo, con una inversión de 1.7 millones de Pesos, en beneficio de 547 estudiantes, además de personal docente, directivo, madres y padres de familia.

En ese marco, señaló que invertir en educación significa garantizar espacios dignos, seguros y de calidad para toda la comunidad escolar.



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Más tarde, Ramírez Aguilar entregó mochilas a alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria del Estado Número 2, donde reiteró que su administración promueve acciones con un profundo sentido humanista para contribuir al bienestar de la población, especialmente de quienes más lo necesitan. Asimismo, resaltó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de las becas educativas, se fortalece el derecho de todas y todos a acceder a la educación.“Esta entrega de mochilas la estamos realizando antes de que concluya el periodo escolar y no al inicio del ciclo, para adelantarnos y evitar que las familias tengan que hacer ese gasto. Vamos a beneficiar con mochilas a todas las escuelas secundarias, primarias y jardines de niñas y niños de los 12 municipios olvidados. En Tuxtla Gutiérrez se apoyará a las secundarias”, expresó.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el fortalecimiento del sector educativo, al asegurar que ha impulsado acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las comunidades escolares y el bienestar del magisterio. Asimismo, manifestó que la visión de la Nueva ERA se sustenta en un servicio público con vocación, cercano a la gente y orientado al bien común.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en la Escuela Primaria Daniel Delgadillo se construyeron dos aulas didácticas y se ejecutó obra exterior, consistente en un muro decontención de mampostería, andador, barandal, red eléctrica y señalización. Asimismo, reafirmó que se continuará invirtiendo en infraestructura educativa para atender las necesidades más apremiantes de las escuelas de la capital chiapaneca. Boletín Oficial