Denuncian Presuntas Irregularidades de Mazda Tapachula y GNP Seguros

*Afectado Afirma que Sufre Negativa de Pago Tras Robo de Vehículo.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2026.- A más de tres meses de haber iniciado el trámite para reclamar la indemnización por el robo con violencia de su vehículo, el ciudadano Enrique Morales Cruz, denunció presuntas irregularidades e inconsistencias en el actuar de la agencia Mazda Tapachula y de GNP Seguros, luego de que la aseguradora rechazara el pago del siniestro.

De acuerdo con el afectado, el 14 de mayo de 2025 adquirió una camioneta Mazda CX-5 en la agencia Mantecón Automotores S.A. de C.V., ubicada sobre la Carretera Costera de Tapachula, junto con una póliza de seguro contratada en el mismo establecimiento.



1 de 2

Sin embargo, el 12 de febrero de 2026 fue víctima del robo con violencia de la unidad cuando circulaba sobre el Libramiento Sur-Oriente, en el tramo Tuxtla Chico–Tapachula, a la altura del fraccionamiento Los Palacios. Tras los hechos, presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades y notificó el siniestro a GNP Seguros, integrándose el expediente número 0179614094A.Morales Cruz aseguró que desde el 20 de marzo entregó toda la documentación requerida por la aseguradora. Incluso, indicó que el 23 de abril recibió un correo electrónico en el que se le confirmaba que había cumplido con todos los requisitos y que únicamente estaba pendiente el envío del formato de refacturación para continuar con el proceso de indemnización.No obstante, afirmó que dicho documento nunca le fue enviado y, posteriormente, comenzó a recibir comunicaciones contradictorias. Mientras algunos correos electrónicos le informaban que el expediente seguía en revisión e incluso le solicitaban documentación adicional para agilizar el pago, días después recibió una carta donde se le notificó el rechazo definitivo del siniestro.Según explicó, GNP Seguros argumentó que la póliza exigía que el vehículo contara con un dispositivo de localización satelital, requisito que, asegura, nunca le fue informado por la agencia automotriz ni por el asesor de seguros al momento de adquirir la camioneta y contratar la cobertura.“En ningún momento me explicaron que era obligatorio contar con un localizador satelital. Nunca se me informó por parte de Mazda ni por parte del vendedor del seguro”, manifestó.El denunciante señaló que una de las principales inconsistencias detectadas en el expediente es la existencia de dos pólizas con fechas distintas.Explicó que la póliza y carátula que recibió al momento de comprar el vehículo corresponden al 16 de mayo de 2025, mientras que la aseguradora fundamentó el rechazo del pago en una póliza fechada el 19 de mayo de 2025, en la que presuntamente ya aparece como requisito obligatorio la instalación de un dispositivo de localización satelital.A juicio del afectado, esta diferencia documental genera dudas sobre las condiciones bajo las cuales fue contratado el seguro y será uno de los elementos que deberán analizar las autoridades competentes.Ante esta situación, Enrique Morales Cruz presentó formalmente las quejas correspondientes ante la representación de la Condusef en Chiapas y la delegación estatal de Profeco, con el propósito de que ambas instancias investiguen si existió incumplimiento contractual, falta de información al consumidor o alguna otra irregularidad en la comercialización de la póliza y en la negativa del pago del siniestro.Asimismo, solicitó que tanto Mazda Tapachula como GNP Seguros esclarezcan los criterios utilizados para rechazar la indemnización, al considerar que cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos que le fueron solicitados.Hasta el momento, informó que continúa a la espera de una respuesta definitiva respecto al folio de seguimiento AU1905263674. ELORBE/ Ernesto L. Quinteros