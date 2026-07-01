Gobernador ERA: Arranque de Diversas Obras Sociales en Chalchihuitán

*Dijo que en Chalchihuitán se Destina una Inversión de 231 Mdp en Caminos, Salud, Educación, Alfabetización, Agua, Energía, Campo y Bienestar Comunitario

Hoy estamos en Chalchihuitán, un pueblo con historia, con dignidad y con derecho pleno a la prosperidad.

El olvido no ha sido ausencia de memoria. Fue la construcción del silencio y una forma de exclusión que hizo invisibles a quienes siempre estuvieron aquí.

Es el espíritu del viejo régimen colonial que persistió tratando a los pueblos originarios como si no existieran durante más de 500 años.

El olvido histórico de nuestros pueblos significó que los programas no llegaran, que los caminos estuvieran destruidos o en mal estado, que las escuelas no fueran dignas, que la salud, el agua, la luz y los servicios esenciales se quedaran lejos de la vida comunitaria.

Esa condición se trató durante décadas como si fuera natural, como si no hubiera nada más que hacer, y así se condenó a generaciones enteras a las mismas carencias de sus antepasados.

Significó negarle al pueblo la posibilidad de un mejor horizonte.

Por eso, reconocer el olvido es el primer acto de justicia.

El olvido histórico se repara con presencia, con responsabilidad y con inversión pública puesta al servicio del pueblo. Por eso, en Chalchihuitán avanzamos con una inversión de 231 millones de pesos, articulada por las dependencias del Gobierno de Chiapas, para que la prosperidad compartida se traduzca en caminos, salud, educación, alfabetización, agua, energía, campo y bienestar comunitario.

Venimos a reconocerlos como lo que son: pueblos con derecho a la prosperidad.

Hoy, el gobierno humanista de la Nueva ERA responde con responsabilidad, con presencia y con mucho amor por nuestra tierra.

Por eso estamos en la ruta del olvido a la prosperidad, para revertir la normalización de la exclusión y del dejar para después.

Chalchihuitán ocupa un lugar importante en esta nueva etapa de Chiapas, porque su historia también es parte de la historia grande de nuestro estado.

La prosperidad compartida tiene que tocar la tierra, fortalecer el trabajo, abrir caminos, cuidar la salud, acompañar la educación, impulsar la alfabetización y dar fuerza a la vida comunitaria.

Gobernar con humanismo significa mirar a Chalchihuitán y a todos los pueblos de Chiapas con respeto, cumplir con responsabilidad y caminar junto al pueblo.

Durante la gira de trabajo por Chalchihuitán, uno de los 12 municipios prioritarios, se realizó el arranque de los programas de Asistencia Social, con la entrega de apoyos escolares para preescolar y primaria, así como del programa Fomento Familiar a la Producción de Traspatio. También se benefició a estudiantes con la entrega de calzado deportivo del programa A Paso Firme.

Asimismo, se inauguró la rehabilitación del Hospital Básico Comunitario, se entregó una ambulancia y se puso en operación una Unidad Médica Móvil de Pemex. Se dio el banderazo de inicio a la reconstrucción del camino en la comunidad de Canalumtic, se inauguró el camino Saclum-Tzizim y se inició la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Chiquinshulum.

Se informó que se ampliará la red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal y en la localidad Jolik’Alum; se realizará la pavimentación del Periférico Hermanos Pérez y otras vialidades; y se invertirá en obras de agua potable y saneamiento. En materia de infraestructura educativa, se inauguraron espacios en distintos planteles y se anunciaron obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento integral de escuelas.

Como parte del programa Café con Humanismo, se entregaron 200 mil plantas de café, y como apoyo al campo se distribuyeron bombas aspersoras, insumos, plantas, mil 400 dosis de ivermectina y otros medicamentos para combatir el gusano barrenador del ganado. Boletín Oficial