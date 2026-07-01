Reconoce ERA a la Guardia Nacional por el Séptimo Aniversario de su Creación

*- Refrendó el Compromiso de Mantener la Coordinación con las Autoridades Para Garantizar la Paz en Chiapas

*- Con el Apoyo de la Federación se ha Recobrado la Paz en la Entidad

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la conmemoración del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, donde destacó que el respaldo permanente y el trabajo desempeñado con responsabilidad, vocación, honor y patriotismo por esta institución han sido fundamentales para la pacificación de Chiapas.

Asimismo, resaltó que, aunque es una corporación de reciente creación, avanza con paso firme y entrega resultados en favor de México.

Acompañado por el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso GastélumAntuna; el comandante interino de la VII Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo; los comandantes de la 31 Zona Militar, Víctor Fernández Mondragón, y de la Región Aérea del Sureste, Edgar Salvador Rodríguez Franco; así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial e integrantes de la Mesa de Paz, el mandatario reconoció la labor de quienes integran la Guardia Nacional por su contribución a la construcción de la paz, el bienestar y la prosperidad de la entidad.



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“La Guardia Nacional debe sentirse orgullosa porque, gracias a ustedes, que se desvelan, permanecen en los puntos carreteros, participan en operativos y están al servicio de la población, Chiapas ha recuperado la tranquilidad. Felicidades a la Guardia Nacional. Gracias también a sus familias por la paciencia y el respaldo que les brindan, porque detrás de cada elemento hay una familia con sueños, que desea compartir más tiempo con su esposo, esposa, hijas e hijos. Les reconocemos profundamente”, expresó.Ramírez Aguilar sostuvo que la coordinación y la cooperación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y las instituciones federales y estatales de seguridad, procuración de justicia, inteligencia e investigación han permitido actuar con firmeza en el combate a los delitos que afectan a la población.En ese sentido, destacó que Chiapas se ha mantenido durante nueve meses en el primer lugar nacional en la disminución de delitos de alto impacto.Por su parte, el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso GastélumAntuna, señaló que, a siete años de su creación, la institución se ha consolidado como una fuerza permanente de seguridad pública, con mayor presencia territorial, capacidades operativas y personal altamente especializado. Explicó que este fortalecimiento ha sido posible gracias al respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la ampliación de su infraestructura, la profesionalización de sus integrantes y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.Asimismo, agradeció el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad y convocó a las y los integrantes de la corporación a desempeñar sus funciones con compromiso y vocación de servicio. “La Guardia Nacional no solo nació para enfrentar al crimen o intervenir en emergencias; nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, actúa con legalidad y honestidad, y sirve con integridad y valentía a su pueblo y a su patria”, manifestó.En tanto, el comandante interino de la VII Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, destacó que la Guardia Nacional, creada en 2019, se ha consolidado como una institución integrada por mujeres y hombres con disciplina, alta preparación profesional y un profundo compromiso con México, que contribuyen de manera permanente a preservar la seguridad, la paz y el Estado de derecho.Asimismo, reconoció el profesionalismo de sus integrantes y su labor en todo el país, guiada por los principios de patriotismo, legalidad y respeto a los derechos humanos, lo que, afirmó, la convierte en una institución sólida al servicio de la paz y la tranquilidad de la nación.Asistieron a este evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el jefe de la Oficina de Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez Velasco; el representante de la 22 Zona Naval, Puerto Chiapas; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; entre otras personas invitadas. Boletín Oficial