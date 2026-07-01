Club Aquarius Conquista el Subcampeonato Estatal de Natación

*Destacan por su Excelencia en la Enseñanza.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio de 2026.- El Club Aquarius de Tapachula reafirmó su posición como uno de los principales semilleros de la natación chiapaneca al obtener el subcampeonato por equipos durante el Campeonato Estatal Infantil y Juvenil de Natación «Señora Irma Marroquín», realizado en Tuxtla Gutiérrez.

En la competencia, organizada por la Asociación de Natación del Estado de Chiapas, participaron diez de los mejores clubes de la entidad. La delegación tapachulteca, integrada por 22 nadadores, consiguió además múltiples campeonatos y subcampeonatos individuales en distintas categorías, resultado del trabajo constante que desarrolla la institución.

El entrenador y director del Club Aquarius, Juan Manuel del Pino, destacó que este logro es producto de un modelo de formación basado en la detección de talento, la preparación técnica y la actualización permanente de sus instructores.

“Nuestro objetivo no es únicamente encontrar talento, sino desarrollarlo. Contamos con entrenadores que se capacitan de manera constante, tomando cursos de actualización cada tres o cuatro meses, lo que nos permite mantener un alto nivel competitivo”, expresó.

Explicó que, aunque el club cuenta con cerca de 80 nadadores que participan en competencias locales, los costos de traslado limitan la asistencia a eventos fuera de Tapachula.

A pesar de ello, mantienen delegaciones de entre 20 y 30 atletas en los campeonatos estatales, obteniendo resultados sobresalientes.

Señaló que el crecimiento deportivo de los nadadores se sustenta en el trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y padres de familia, quienes han asumido el compromiso de impulsar el desarrollo de los jóvenes mediante la autogestión y el esfuerzo conjunto, sin depender de apoyos institucionales.

Durante el campeonato, el Club Aquarius tuvo representación en categorías que abarcaron desde los seis años hasta la división de 15 años y mayores, reflejando la solidez de su programa de formación en todas las edades.

Tras este nuevo éxito, el Club abrió nuevamente sus puertas a la comunidad interesada en aprender natación, tanto con fines recreativos y de salud como para integrarse al alto rendimiento.

Sus programas están dirigidos a bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con actividades en su alberca de competencia y en la alberca formativa ubicada en la 7ª Oriente No. 63, entre 3ª y 15ª Norte.

Con este subcampeonato estatal, el Club Aquarius fortalece su prestigio como uno de los principales referentes de la natación en el Soconusco y confirma el impacto de un proyecto deportivo basado en la disciplina, la capacitación y el compromiso familiar. EL ORBE/Nelson Bautista