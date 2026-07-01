Carne de Res que se Comercializa en Tapachula Cumple con Estándares de Calidad

*Exhortan a la Población a Consumir en Mercados Locales
Tapachula, Chiapas; 30 de Junio del 2026.- “La carne que se comercializa en los mercados tradicionales de la región proviene de productores locales y cumple con los estándares de higiene y sanidad establecidos por las autoridades”, aseguró el dirigente de los locatarios del mercado “San Juan”, Francisco Pérez Morales, quien llamó a la población a mantener la confianza en los productos cárnicos que se procesan en los rastros de la zona.
Pese a la preocupación generada por la presencia del gusano barrenador del ganado, la carne que llega a los consumidores es sometida a inspecciones sanitarias y cuenta con la certificación de médicos veterinarios, lo que garantiza que es apta para el consumo, dijo.
Sin embargo, manifestó que los tablajeros enfrentan una competencia que calificó como desleal debido a la comercialización de carne congelada en supermercados y cadenas comerciales, la cual se ofrece a precios más bajos, pero cuya procedencia, tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación, dijo, no siempre son del conocimiento del consumidor.
El representante de los locatarios señaló que, mientras la carne de los mercados tradicionales se procesa diariamente y mantiene su frescura, gran parte del producto congelado puede permanecer almacenado durante semanas antes de llegar a los anaqueles, situación que, afirmó, genera incertidumbre sobre su origen y calidad.
Asimismo, pidió a las autoridades fortalecer la información dirigida a la población para evitar la desinformación sobre el gusano barrenador y reforzar la vigilancia sanitaria en toda la cadena de distribución de productos cárnicos.
Finalmente, reiteró que los mercados públicos continúan trabajando para ofrecer alimentos frescos, seguros y de calidad, además de mantener condiciones de higiene, salud y atención que brinden confianza a las familias que diariamente realizan sus compras de la canasta básica. EL ORBE/ Mesa de Redacción