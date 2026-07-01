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Carne de Res que se Comercializa en Tapachula Cumple con Estándares de Calidad

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*Exhortan a la Población a Consumir en Mercados Locales

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio del 2026.- “La carne que se comercializa en los mercados tradicionales de la región proviene de productores locales y cumple con los estándares de higiene y sanidad establecidos por las autoridades”, aseguró el dirigente de los locatarios del mercado “San Juan”, Francisco Pérez Morales, quien llamó a la población a mantener la confianza en los productos cárnicos que se procesan en los rastros de la zona.
Pese a la preocupación generada por la presencia del gusano barrenador del ganado, la carne que llega a los consumidores es sometida a inspecciones sanitarias y cuenta con la certificación de médicos veterinarios, lo que garantiza que es apta para el consumo, dijo.

Pérez Morales destacó que el ganado proviene principalmente de pequeños y medianos productores de la región Costa y Soconusco, quienes abastecen diariamente a los mercados municipales con carne fresca, fortaleciendo además la economía local.
Sin embargo, manifestó que los tablajeros enfrentan una competencia que calificó como desleal debido a la comercialización de carne congelada en supermercados y cadenas comerciales, la cual se ofrece a precios más bajos, pero cuya procedencia, tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación, dijo, no siempre son del conocimiento del consumidor.
El representante de los locatarios señaló que, mientras la carne de los mercados tradicionales se procesa diariamente y mantiene su frescura, gran parte del producto congelado puede permanecer almacenado durante semanas antes de llegar a los anaqueles, situación que, afirmó, genera incertidumbre sobre su origen y calidad.
Asimismo, pidió a las autoridades fortalecer la información dirigida a la población para evitar la desinformación sobre el gusano barrenador y reforzar la vigilancia sanitaria en toda la cadena de distribución de productos cárnicos.
Finalmente, reiteró que los mercados públicos continúan trabajando para ofrecer alimentos frescos, seguros y de calidad, además de mantener condiciones de higiene, salud y atención que brinden confianza a las familias que diariamente realizan sus compras de la canasta básica. EL ORBE/ Mesa de Redacción

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