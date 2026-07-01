Habilitan Centro de Acopio Para Recolectar Víveres Para Damnificados de Venezuela

*- Tapachultecos se Solidarizan con los Afectados por el Terremoto

*Comunidad venezolana y la asociación «Yo te cuido Tapachula» convocan a donar insumos médicos, productos de higiene y alimentos no perecederos hasta el 5 de julio.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio de 2026.- La solidaridad volvió a hacerse presente en la frontera sur.

La comunidad venezolana radicada en Tapachula, con el respaldo de la asociación civil «Yo te cuido Tapachula», puso en marcha un centro de acopio oficial para reunir ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el reciente terremoto que golpeó a Venezuela.

La iniciativa, impulsada por ciudadanos venezolanos residentes en la Ciudad, ya comenzó a rendir frutos.

En los primeros días de la colecta se han reunido alrededor de media tonelada de víveres e insumos, gracias a la participación de migrantes y habitantes de Tapachula. Entre las muestras de apoyo destaca la respuesta de la comunidad haitiana, que se sumó a la campaña motivada por la experiencia que ha vivido su país tras diversos desastres naturales.

La directora de la Asociación «Yo te cuido Tapachula», YamelAthié, señaló que el objetivo es fortalecer esta causa humanitaria y convocó a la población a participar con donaciones.

«Decidimos ayudarlos y respaldar esta iniciativa para que logren su meta y que Tapachula también forme parte de este esfuerzo de solidaridad con el pueblo venezolano. Esperamos que la sociedad se sume y brinde una mano de apoyo y cariño», expresó.

Athié reconoció que uno de los principales desafíos será el traslado de la ayuda debido a los procedimientos aduaneros; sin embargo, confió en que las autoridades faciliten el envío por tratarse de un apoyo con fines exclusivamente humanitarios. Agregó que cuentan con cinco días para recibir, clasificar, empacar y coordinar la transportación de los donativos.

Por su parte, Wesley Jiménez, integrante de la comunidad venezolana y una de las organizadoras de la colecta, agradeció la respuesta recibida durante el primer día de actividades en el centro de acopio e informó que la prioridad es reunir insumos médicos y artículos de higiene personal.

Entre los productos solicitados se encuentran gasas, guantes quirúrgicos, cubrebocas, material de curación, pañales para adultos, toallas sanitarias, toallitas húmedas para bebé, así como alimentos no perecederos, entre ellos atún enlatado, comida enlatada y fórmulas o papillas para bebés.

Los organizadores aclararon que, por cuestiones logísticas y para optimizar el espacio de envío, no se está recibiendo agua embotellada, ropa ni calzado.

El centro de acopio permanecerá abierto hasta el próximo 5 de julio, en Primera Poniente número 17, frente a «Hotel Don Miguel», en el centro de Tapachula, con un horario de atención de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Las personas interesadas en realizar donaciones o integrarse como voluntarias pueden obtener más información a través del grupo de Facebook «Yo te cuido Tapachula», desde donde también se compartirán avances de esta campaña solidaria en favor de las familias venezolanas afectadas por el desastre. EL ORBE/Nelson Bautista