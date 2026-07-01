Ayuntamiento de Tapachula Realiza Jornada de Servicios en Ejido Álvaro Obregón

*El Alcalde Yamil Melgar Refrendó el Compromiso de Velar por el Bienestar de los Tapachultecos

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la Primera Jornada Comunitaria de Bienestar 2026 en el ejido Álvaro Obregón, donde reafirmó que un gobierno humanista se construye escuchando a la gente y acercando los servicios públicos hasta las comunidades.

Acompañado por la regidora Rosa Cortés y el regidor Edi Alberto García Juárez, además de Secretarias, Secretarios municipales, autoridades ejidales y representantes de dependencias estatales y federales, destacó que el bienestar debe traducirse en acciones que mejoren la calidad de vida de las familias tapachultecas.



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Durante su mensaje, Yamil Melgar señaló que las Jornadas Comunitarias de Bienestar fortalecen la atención integral mediante servicios de salud, asistencia social, orientación, programas preventivos y apoyos para los sectores más vulnerables.Asimismo, anunció que el Gobierno Municipal continuará impulsando obras y acciones en el ejido Álvaro Obregón, dando seguimiento a los compromisos asumidos con sus habitantes para seguir transformando la comunidad.Por su parte, el secretario de Bienestar Municipal, Francisco Calderón, destacó que esta estrategia refleja el compromiso del Ayuntamiento de trabajar cerca de la gente y de sumar esfuerzos entre dependencias municipales, estatales e instituciones participantes para acercar servicios, programas y oportunidades a las familias.Señaló que la Secretaría de Bienestar ha impulsado acciones de desarrollo social, mejoramiento urbano, capacitación para el autoempleo, apoyo al campo y atención comunitaria, consolidando una política pública con sentido humano.Al concluir la jornada, Yamil Melgar reiteró que su administración seguirá recorriendo colonias, comunidades y ejidos para escuchar de manera directa a la ciudadanía y atender sus necesidades.“Transformar Tapachula significa estar cerca de la gente y trabajar todos los días con voluntad, humanismo y bienestar”, expresó al invitar a las familias del ejido Álvaro Obregón a aprovechar los servicios y programas que el Ayuntamiento continuará llevando a cada rincón del municipio. Boletín Oficial