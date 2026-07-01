México Hace Historia y Califica a Octavos de Final del Mundial

México Jugó un Partidazo y Ganó con Autoridad a una Selección de Ecuador que al Final, no Supo Perder

*- En Octavos de Final le Esperan Inglaterra o El Congo

*- El Apoyo de la Afición fue Fundamental en el Logro de la Selección Mexicana

*EL TRICOLOR BRINDÓ UN PARTIDAZO Y DERROTÓ 2-0 A ECUADOR PARA ACCEDER AL TAN ANHELADO QUINTO PARTIDO

Ciudad de México; 30 de Junio de 2026.- El día previo a este choque, Javier Aguirre negó conocer la frase insignia de la afición mexicana en este Mundial 2026. El «¿Y si, sí?» no estaba en su radar.

Sin embargo, la afición en el Estadio Ciudad de México se encargó de darla a conocer al mundo y a su director técnico. Luego de la victoria (2-0) sobre Ecuador, la esperanzadora frase que se convirtió ya en una bandera retumbó en Santa Úrsula.



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El juego de la Selección Mexicana, en especial el primer tiempo, fue digno de una Copa del Mundo, muy cerca de la élite y confirmó que el momento que vive el Tricolor es una realidad. Sin excepción, desde Raúl Rangel hasta Raúl Jiménez brillaron por nota.Con dos soberbios goles de Julián Quiñones (22′) y Raúl Jiménez (31′), México selló su pase a los Octavos de Final y terminó con una racha de 40 años sin ganar un duelo de eliminación directa en Copas del Mundo. Por si fuera poco, es aún el único equipo sin recibir gol en este Mundial 2026.El invicto del combinado nacional ya llegó a 12 enfrentamientos en este 2026 y con dos goles en contra en todo lo que va del año, el conjunto de Javier Aguirre mantiene el sueño intacto.Ahora espera rival entre el ganador del partido Inglaterra vs. República Democrática del Congo. En medio de la espera, el Tricolor vivirá en paz sabiendo que el domingo, sin importar el rival, volverá tener de su lado al monstruo de más 80 mil cabezas.Con esta victoria, la Selección Nacional ya suma también 11 partidos de Copas del Mundo sin perder. El Coloso de Santa Úrsula es un bunker real para el equipo mexicano, pero aún le falta una prueba más por superar, la más importante: avanzar al fin a unos cuartos de Final.Cada triunfo nacional en esta Copa del Mundo significó algo histórico para México. No querrán que el domingo sea la excepción. La ilusión en suelo azteca crece y por ahora, no hay quién la detenga.Sun