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¡Este domingo se vive la pasión del fútbol en Hotel Cabildo’s!

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🇲🇽⚽ ¡Este domingo se vive la pasión del fútbol en Hotel Cabildo’s! ⚽🏴

🔥 México 🆚 Inglaterra 🗓️ Domingo 05 de julio 🕕 18:00 horas

💚 #PonteLaVerde y ven a apoyar a la Selección Mexicana en un ambiente 100% familiar.

Disfruta de:
🍿 Snacks
🍺 Cubetazos bien fríos 📺 Pantalla gigante
👨‍👩‍👧‍👦 Ambiente familiar
🧒 Servicio de niñera para niñas y niños de 5 años en adelante, para que todos disfruten el partido.

📍 Hotel Cabildo’s 2ª Norte #17

🎉 ¡Reúne a tu familia y amigos y vivamos juntos cada gol de México!

¡Te esperamos! 🇲🇽⚽💚

#PonteLaVerde #MéxicoVsInglaterra #HotelCabildos #ViveElPartido #PantallaGigante #AmbienteFamiliar #Tapachula

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