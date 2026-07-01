🇲🇽⚽ ¡Este domingo se vive la pasión del fútbol en Hotel Cabildo’s! ⚽🏴
🔥 México 🆚 Inglaterra 🗓️ Domingo 05 de julio 🕕 18:00 horas
💚 #PonteLaVerde y ven a apoyar a la Selección Mexicana en un ambiente 100% familiar.
🍿 Snacks
🍺 Cubetazos bien fríos 📺 Pantalla gigante
👨👩👧👦 Ambiente familiar
🧒 Servicio de niñera para niñas y niños de 5 años en adelante, para que todos disfruten el partido.
📍 Hotel Cabildo’s 2ª Norte #17
🎉 ¡Reúne a tu familia y amigos y vivamos juntos cada gol de México!
¡Te esperamos! 🇲🇽⚽💚
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