Intenso Sismo de 5 Grados Richter Sacude Municipios de la Costa

*Con Epicentro en Tapachula.

Un sismo de 5.0 grados en la escala de Richter alertó a la población de los municipios de la Costa y Soconusco, durante la noche de ayer lunes.

De acuerdo a datos del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:19 de la noche del lunes, a 17 km de Tapachula, Chiapas, el cual pudo sentirse en municipios aledaños, así como en poblaciones de Guatemala y El Salvador.

Sin embargo, a pesar de la intensidad del sismo, hasta el cierre de la edición no se habían reportado personas lesionadas o daños en edificios y estructuras.

El SSN exhortó a la población a estar atentos ante cualquier réplica que pudiera presentarse en las próximas horas. EL ORBE / LA REDACCIÓN