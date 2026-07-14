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Intenso Sismo de 5 Grados Richter Sacude Municipios de la Costa

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*Con Epicentro en Tapachula.

Un sismo de 5.0 grados en la escala de Richter alertó a la población de los municipios de la Costa y Soconusco, durante la noche de ayer lunes.
De acuerdo a datos del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:19 de la noche del lunes, a 17 km de Tapachula, Chiapas, el cual pudo sentirse en municipios aledaños, así como en poblaciones de Guatemala y El Salvador.
Sin embargo, a pesar de la intensidad del sismo, hasta el cierre de la edición no se habían reportado personas lesionadas o daños en edificios y estructuras.
El SSN exhortó a la población a estar atentos ante cualquier réplica que pudiera presentarse en las próximas horas. EL ORBE / LA REDACCIÓN

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