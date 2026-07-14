Fortalece Eduardo Ramírez la Seguridad en Chiapas

*- El Gobernador Destacó una Inversión de 414.7 Mdp Para Reforzar la Capacidad Operativa de la SSP.
*- Gracias al Trabajo Coordinado se Avanzado Para Recuperar la Paz en Chiapas
*- Afirmó que la Policía Estatal se Encuentra Entre las 15 las Mejores Corporaciones de Seguridad del País
*EL GOBERNADOR ENTREGÓ PATRULLAS, EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO.
Al encabezar la entrega de 80 patrullas y 30 mil paquetes de uniformes, con una inversión superior a 414.7 millones de Pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que estas acciones fortalecerán la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado y la inversión en seguridad han sido fundamentales para avanzar en la recuperación de la paz en Chiapas.