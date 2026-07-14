Fortalece Eduardo Ramírez la Seguridad en Chiapas

*- El Gobernador Destacó una Inversión de 414.7 Mdp Para Reforzar la Capacidad Operativa de la SSP.

*- Gracias al Trabajo Coordinado se Avanzado Para Recuperar la Paz en Chiapas

*- Afirmó que la Policía Estatal se Encuentra Entre las 15 las Mejores Corporaciones de Seguridad del País

*EL GOBERNADOR ENTREGÓ PATRULLAS, EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO.

Al encabezar la entrega de 80 patrullas y 30 mil paquetes de uniformes, con una inversión superior a 414.7 millones de Pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que estas acciones fortalecerán la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado y la inversión en seguridad han sido fundamentales para avanzar en la recuperación de la paz en Chiapas.



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Durante el evento, donde reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad, el mandatario informó que la policía estatal pasó del lugar 30 al 15 entre las corporaciones mejor remuneradas del país y reiteró que la meta es que, para 2027, se ubique entre las 10 mejor pagadas, con el propósito de que las y los elementos cuenten con mejores condiciones para sus familias y desempeñen su labor con mayor compromiso. Boletín Oficial