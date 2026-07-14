Trump Establece Bloqueo en Estrecho de Ormuz e Impone Arancel del 20% a Buques

*UE Se Niega a Pagar el Impuesto.

Tres meses después de haberlo aplicado por primera vez, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes la reimposición del bloqueo marítimo a los puertos iraníes.

«El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque únicamente impide que los barcos de Irán o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un acceso justo y abierto al estrecho», escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Además, indicó que Washington dará protección a los barcos que transiten por esa vía marítima, pero a cambio les comenzará a cobrar un pago equivalente a 20% del valor de su carga



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«A partir de este momento, Estados Unidos será conocido como ‘el guardián del estrecho de Ormuz’; pero, como tal y por una cuestión de justicia, recibirá una compensación equivalente al 20% de toda la carga transportada, para cubrir cualquiera y todos los costos necesarios para cumplir la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo. El proceso y su implementación comenzarán de inmediato», escribió.La reimposición del bloqueo a los puertos iraníes se produce casi un mes después de que esa medida fuera levantada por EE.UU. tras el anuncio de que ese país e Irán habían llegado a un acuerdo de cese el fuego en la guerra que les enfrenta desde finales de febrero.El 14 de junio, el gobierno de Pakistán -que hizo de mediador entre las partes- anunció que se había logrado un acuerdo y pocos días después ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) sobre la base del cual iban a negociar para buscar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra en un plazo de 60 días, prorrogables de mutuo acuerdo entre las partes.La navegación por el estrecho de Ormuz, por donde regularmente circula en torno a 20% del petróleo del mundo, resultó afectada desde el inicio de la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero y que tuvo entre sus primeras bajas al entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei.Como respuesta a esta ofensiva, Irán empezó a lanzar ataques contra los países del Golfo aliados de EE.UU., así como contra los buques comerciales que circulaban por el estrecho de Ormuz, llevando a una virtual paralización del tráfico marítimo por esa vía.