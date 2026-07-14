Senado Condena Muerte de 17 Migrantes Mexicanos en EU

Ciudad de México; 13 de Julio de 2026.- El Senado de la República expresó «su más enérgica preocupación y condena» ante los recientes y lamentables acontecimientos en los que 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en Estados Unidos, en hechos relacionados con la actuación de las autoridades migratorias de ese país.

En un pronunciamiento respaldado por los seis grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la cámara alta manifestaron su «firme e inquebrantable compromiso» con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana y respaldaron las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el gobierno mexicano para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido. «No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan», advierten.

«Expresamos nuestra profunda solidaridad y sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Su dolor es compartido por toda la Nación. Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos», señala el pronunciamiento.

El documento destaca que el Senado de la República respalda firmemente las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado Mexicano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y exige el esclarecimiento pleno de los hechos mediante investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes que conduzcan al deslinde de responsabilidades y garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familiares.

«Reafirmamos el principio de soberanía de cada Estado para diseñar y aplicar sus políticas y leyes migratorias; no obstante, reiteramos con firmeza que ninguna acción de autoridad o directriz de seguridad puede justificarse por encima del derecho irrestricto a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que ambos países son parte».

Subraya que en ejercicio de sus facultades constitucionales de análisis de la política exterior, el Senado dará un seguimiento puntual y sistemático al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular brindada a las familias, para lo cual solicitará informes periódicos a las autoridades competentes.

«México y los Estados Unidos comparten una relación estratégica, histórica y humana indisoluble. Millones de mexicanas y mexicanos son pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de ambas naciones. El reconocimiento a su dignidad y el respeto a sus derechos no es una concesión, es una obligación jurídica y moral.

El pronunciamiento enfatiza que la protección de las y los mexicanos en el exterior es una alta prioridad del Estado mexicano y un eje de consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo.

«Desde la alta tribuna de la República manifestamos a nuestra comunidad migrante que este Senado los acompaña, los respalda y utilizará todas las herramientas del derecho internacional para exigir justicia y garantizar su seguridad», concluye.Sun