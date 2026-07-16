Fortalece ERA la educación en Chiapas, con Inversión en Escuelas y Apoyos a Estudiantes

*Entrega Espacios Escolares, Bicicletas, mochilas y Libros.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó distintas escuelas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla de Espinosa, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones para fortalecer la infraestructura educativa, dignificar la labor docente, garantizar mejores condiciones para la niñez y la juventud chiapaneca, además de contribuir a la economía familiar mediante la entrega de apoyos escolares.



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En este marco, el mandatario exhortó a las y los estudiantes a continuar con su formación académica y luchar por sus sueños. Asimismo, reconoció el trabajo de las maestras y los maestros durante el ciclo escolar recién concluido, y agradeció su compromiso por llevar educación a todas las comunidades de Chiapas. “Son hacedores de la patria porque nos enseñan a leer y a escribir. Llegan hasta el último rincón de México y Chiapas. Gracias, queridas maestras y maestros, por enseñarnos a amar a nuestra patria”, expresó.En Tuxtla Gutiérrez, el Gobernador inauguró espacios en la Escuela Primaria Coordinación de la Enseñanza, ubicada en la colonia Obrera, donde se invirtieron 1.8 millones de Pesos en beneficio de 287 estudiantes.Además, entregó apoyos de los programas Bicis que Transforman, mochilas escolares y libros de Leyendo por la Paz a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 59 Jorge Alfaro Nigenda, en la colonia Xamaipak Popular. En Ocozocoautla de Espinosa, inauguró aulas y obras exteriores en la Escuela Preparatoria Número 2, con una inversión superior a 1.9 millones de Pesos, en beneficio de 627 estudiantes.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, señaló que el gobierno de la Nueva ERA fortalece la educación mediante apoyos como mochilas, bicicletas y libros, en favor de las y los estudiantes. Asimismo, invitó a la comunidad escolar a fomentar el hábito de la lectura, al considerar que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y fortalece su formación académica y personal.Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, sostuvo que el verdadero humanismo de la Nueva ERA se refleja tanto en las obras como en los programas sociales que generan bienestar para las familias chiapanecas, entre ellos Bicis que Transforman, A Paso Firme, Conecta Chiapas, Comedores del Humanismo, Tortimóvil y El Mercadito, iniciativas que, dijo, han contribuido a transformar la vida pública del estado.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en la Escuela Primaria Coordinación de la Enseñanza se rehabilitó la cancha de usos múltiples, se realizaron obras exteriores y se construyó un aula cocina-comedor para fortalecer el programa de desayunos escolares y ofrecer un espacio digno para que las y los estudiantes consuman sus alimentos.Asimismo, precisó que en la Escuela Preparatoria Número 2, de Ocozocoautla, se edificaron dos aulas didácticas totalmente equipadas, además de realizar obras exteriores e instalar las redes eléctrica e hidráulica. Añadió que en este municipio se invierten más de 46 millones de Pesos en infraestructura educativa, con la meta de que, al término de la administración, no exista ninguna aula de lámina o madera.La presidenta municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, reconoció la inversión que el Gobierno del Estado realiza en el municipio para fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción de aulas en diferentes planteles.En este marco, personal directivo, docente y administrativo, así como estudiantes, madres y padres de familia, agradecieron las obras y apoyos entregados, al considerar que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyen a brindar mejores oportunidades para el alumnado.Estuvieron presentes la presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas, además de madres y padres de familia. Boletín Oficial