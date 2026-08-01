Convoca ERA a Cerrar Filas Para Fortalecer la Prevención de la Violencia en la Costa-Soconusco

*- El Mandatario Puso en Marcha el programa Transporte con Propósito: Prevenir para el Buen Vivir.

*- Entregó Obras y Equipamiento en la Primaria “Manuel Gutiérrez Nájera” con Inversión Superior a los 3 Mdp.

*- Refrendó que Habrá más Presencia Policial en Municipios Donde más se Requiere.

*EN TAPACHULA, ENCABEZÓ LA MESA DE TRABAJO REGIÓN COSTA-SOCONUSCO DEL COMITÉ TÉCNICO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS.

En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Mesa de Trabajo Región Costa-Soconusco del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos, donde convocó a autoridades federales, estatales y municipales, así como a representantes de los sectores social, empresarial y productivo, a cerrar filas por la seguridad pública y fortalecer las acciones orientadas a atender las causas, prevenir y combatir los delitos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.



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“Queremos ir a las causas y por eso estamos aquí. Y por eso es la convocatoria con todas y todos. Esta es la parte fundamental para nosotros: pacificar hasta los hogares de Chiapas. Somos una sociedad unida, un pueblo unido, y vamos a tener mayor presencia en los municipios donde más se requiere para reducir las violencias”, expresó.En ese contexto, resaltó que Tapachula pasó de ser uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad del país a ubicarse en la media nacional, gracias a la disminución significativa de los índices delictivos.Como parte de su agenda de trabajo, el mandatario puso en marcha el programa Transporte con Propósito: Prevenir para el Buen Vivir, iniciativa que incorpora la participación del sector del transporte público para difundir mensajes de prevención, respeto, convivencia pacífica y cultura de la legalidad.Posteriormente, visitó la Escuela Primaria “Manuel Gutiérrez Nájera”, donde entregó espacios educativos, obras exteriores y equipamiento, con una inversión superior a 3 millones de Pesos.Al agradecer a la Costa y el Soconusco por sumarse al gran pacto social impulsado por el gobernador, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, advirtió que en estas regiones se concentra más del 50 por ciento de los feminicidios registrados este año en Chiapas, por lo que consideró indispensable redoblar esfuerzos de manera conjunta con la sociedad para que la paz llegue a todos los hogares. “Somos corresponsables de la seguridad del estado y de la seguridad de nuestros hogares; por eso es muy importante mantener esta relación con el pueblo de Chiapas y, juntos, prevenir conductas delictivas como la violencia familiar, la pederastia, el abuso sexual y el feminicidio”, enfatizó.Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que Chiapas mantiene resultados favorables en la disminución de delitos de alto impacto gracias al trabajo coordinado entre las instituciones.Asimismo, reiteró el llamado a fortalecer la participación ciudadana y la cultura de la denuncia, al tiempo que señaló que la colaboración con el sector transportista ha permitido mantener saldo blanco en robos y bloqueos carreteros en la entidad.La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, informó que la dependencia impulsa campañas permanentes de prevención y atención, además de brindar acompañamiento psicológico, jurídico y asistencial mediante los Centros LIBRE y sus distintos canales de atención. De igual forma, reconoció el trabajo de las organizaciones civiles de la región y refrendó el compromiso de mantener una política de cero tolerancia al abuso, acoso y hostigamiento sexual.A su vez, la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, explicó que el programa Transporte con Propósito promueve la prevención de la violencia y el acoso en el transporte público mediante la capacitación de las y los transportistas, así como la difusión de los canales de emergencia y denuncia. Además, convocó a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la denuncia y trabajar de manera coordinada para garantizar espacios seguros y libres de violencia para mujeres, niñas, niños y adolescentes.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en Tapachula se han invertido 108 millones de Pesos en obras en diferentes planteles, precisando que en la Escuela Primaria “Manuel Gutiérrez Nájera” se entregaron dos aulas didácticas equipadas, servicios sanitarios, una planta de tratamiento de aguas residuales y una cisterna con capacidad de 20 mil litros. Asimismo, refrendó el compromiso de coordinar esfuerzos con el Ayuntamiento para construir un aula-comedor.El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, resaltó el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad y el bienestar de la región, al destacar que la coordinación entre autoridades y sociedad es fundamental para prevenir la violencia y promover el desarrollo.Agregó que la inversión en infraestructura educativa y la puesta en marcha del programa Transporte con Propósito representan una oportunidad para fortalecer los valores y fomentar la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más segura.En representación de los sectores agroindustrial y empresarial del Soconusco, Carlos Antonio Luttmann y Octavio Marín, respectivamente, reconocieron los resultados alcanzados en materia de seguridad y manifestaron su disposición de sumarse a esta estrategia en favor de la población.A su vez, Elsa Simón Ortega, en representación de las mujeres de la región, explicó que, mediante una mesa interinstitucional de violencia de género, colaboran con las autoridades para brindar atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.Por su parte, el representante del Frente de Defensa del Transporte, Emilio Orduña Morga, manifestó que el gremio se incorpora a la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, con el compromiso de promover el respeto hacia niñas, niños y mujeres usuarias del transporte público, además de fomentar la denuncia como herramienta para prevenir la violencia.En ese mismo sentido, el secretario del Grupo de Unidad Transporte Tapachula, Alfredo Cruz Ovando, aseguró que el sector trabajará de manera conjunta con las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad en calles y hogares.El director de la Escuela Primaria “Manuel Gutiérrez Nájera”, Timoteo Morales Roblero, y el alumno Ángel Samuel de la Parra agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar la entrega de estas obras que dignifican las condiciones de enseñanza y aprendizaje de las niñas, niños y personal docente de la institución.Estuvieron pres entes el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el comandante de la 36/a Zona Militar en Tapachula, Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza; el comandante de la 22/a Zona Naval, Puerto Chiapas, Miguel Ángel Núñez de la Huerta; el comandante de la 10/a Zona Naval, Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, Leopoldo de Jesús Díaz González Solórzano.El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García.Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; Presidentas y Presidentes Municipales de la región, representantes del sector transportista, así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Primaria, además de madres y padres de familia, entre otras personas invitadas. Boletín Oficial