Encabeza Presidenta Sheinbaum Graduación de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar

*Se Graduaron 211 Nuevos Guardiamarinas, de los Cuales 138 son Hombres y 73 Mujeres

Alvarado, Veracruz; 31 de Julio de 2026.- En Alvarado, Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la graduación de 211 Ingenieros Guardiamarina de la Heroica Escuela Naval Militar, Generación 2022-2026 de la Secretaría de Marina, a quienes felicitó por el rango alcanzado y recordó que el pueblo de México cree y confía en ellos, ya que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a las y los mexicanos y honrar a la patria con valores.

“Como Presidenta quiero decirles algo con toda claridad: México cree en ustedes, México confía en ustedes, México sabe que cuando los necesite estarán ahí como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria. Estoy segura de que honrarán el legado que hoy reciben y que las generaciones que vengan después, encontrarán en ustedes un ejemplo de servicio, de dignidad, de amor por su pueblo y de amor por su Patria. ¡Muchas, muchas felicidades! Que tengan siempre buen viento y buena mar”, afirmó.



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Destacó que la Secretaría de Marina es una de las instituciones que más confianza inspira al pueblo de México por su cercanía en momentos difíciles como el paso de un huracán que destruye comunidades, cuando una inundación pone en riesgo a las familias, cuando hay que rescatar vidas, proteger las costas, cuidar los puertos o defender la soberanía nacional.“Al convertirse en oficiales de la Secretaría de Marina, también se convierten en custodios de la nación que ha conquistado su libertad, su soberanía y su dignidad, gracias al esfuerzo y al sacrificio de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos”, agregó.La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció a las y los egresados de la Heroica Escuela Naval Militar, no sólo por los conocimientos adquiridos, sino por tomar la decisión de servir al pueblo y a la nación; recordó que un verdadero liderazgo nace del ejemplo y que la autoridad sólo tiene sentido si se usa para servir al pueblo con honestidad y humildad.Felicitó también a las familias de las y los graduados por el sacrificio que implica impulsar la formación de estos nuevos elementos de las Fuerzas Armadas de México e hizo una mención especial al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles como un gran ser humano, un servidor público honesto y una persona que construye su liderazgo todos los días.La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México hizo el pase de lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar. Además, entregó premios académicos a las y los cadetes que obtuvieron los primeros lugares de aprovechamiento, condecoraciones a personal de guardiamarinas; y el sable a las y los nuevos guardiamarinas.Asimismo, pronunció el exhorto de compromiso para las y los alumnos egresados, cuya generación tuvo como padrino al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que en esta generación se graduaron 138 hombres y 73 mujeres, lo que representa la cifra de mujeres más alta egresada de la Heroica Escuela Naval Militar. Detalló que de los egresados, 170 son del Cuerpo General para comandar los Buques de la Armada de México, 27 de Infantería para operaciones terrestres y anfibias, así como 14 pilotos aeronavales.La graduada como guardiamarina, Isla López Aquino, agradeció la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en esta graduación, pues afirmó que trasciende el protocolo y representa el respaldo que el Gobierno de México tiene con la juventud. Boletín Oficial