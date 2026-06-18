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JUNIO 18 DE 2026

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EN TAPACHULA GOBERNAMOS CON HUMANISMO QUE TRANSFORMA: YAMIL MELGAR
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EL ORBE AL MOMENTO:

EN TAPACHULA GOBERNAMOS CON HUMANISMO QUE TRANSFORMA: YAMIL MELGAR

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* De manera simbólica, fueron entregadas 50 actas a personas refugiadas, refrendando el compromiso de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del...
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Restaurando Vínculos: Poder Judicial fortalece entornos libres de violencia desde una justicia con perspectiva de infancia

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Con la convicción de que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere de acciones de sensibilización para fortalecer las resoluciones judiciales, el magistrado...
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MOTOCICLISTA RESULTA LESIONADA TRAS SER IMPACTADA POR AUTOMÓVIL EN CALZADA LAS PALMAS

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Tapachula, Chiapas a 17 de junio 2026.- Una mujer resultó lesionada la mañana de este miércoles, luego de verse involucrada en un accidente de...
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Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

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