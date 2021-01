Ejecutan de Nueve Balazos a Comerciante

* En la Carretera Tuxtla Chico-Suchiate, a la Altura de la Parada 5 de Mayo.

* Dos Vehículos Dispararon Contra la Camioneta Donde Viajaba el Fallecido.

* La Víctima Presentaba Heridas en Diferentes Partes del Cuerpo.

Tuxtla Chico Chiapas; 17 de Enero.- De nueve disparos fue ejecutado un comerciante y dueño de pensión de tráiler en Suchiate.

Los hechos ocurrieron en la carretera que conduce de Tuxtla Chico hacia Suchiate, a la altura de la parada 5 de Mayo, frente a la tortillería Santa María.

Relatan vecinos del lugar que escucharon las detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron que una camioneta de color negro terminaba encunetada sobre su lado izquierdo.

Al ver estos hechos los vecinos aledaños solicitaron al 911 Emergencias C-5 la intervención de las diferentes corporaciones policiacas.

La camioneta es una Chevrolet Equinox de color negra, con placas de circulación del estado de Chiapas, era conducida por el señor Aniceto «N» de 44 años de edad y de Nacionalidad Mexicana, originario del municipio de Suchiate, quien presentaba nueve impactos provocados por arma de fuego calibre 9 milímetros, en el rostro, cabeza, abdomen, pecho, espalda y brazo izquierdo.

La persona herida fue trasladada en otro vehículo a un sanatorio particular, lo llevó su hijo de nombre Juan Antonio «N», quién lo acompañaba en la camioneta cuando sucedieron los hechos. Por la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima falleció momentos después,

Elementos de las diferentes corporaciones del Grupo Interinstitucional fueron informados que los hechos sucedieron cuando un vehículo Honda tipo Accord de color negro y una camioneta Pick Up de color gris, le intentaron cerrar el paso a la camioneta donde se trasladaba el comerciante y su hijo, al no lograr que se detuvieran, los atacantes empezaron a disparar de ambos lados.

Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría realizó las diligencias correspondientes y dejaron a la camioneta dañada a disposición del Ministerio Público de Tuxtla Chico.

Se logró saber que al Sanatorio Particular se trasladaron personal de Servicios Periciales para recuperar el cadáver y trasladar el cuerpo sin vida al SEMEFO para la necropsia de ley. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda