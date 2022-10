Accidente Deja Cinco Personas Fallecidas y una Mujer Lesionada de Gravedad

*En la Carretera a Puerto Madera, a la Altura de la Parada Los Toros

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre.- Conductores que transitaban en la carretera que conduce de Tapachula a Puerto Madero se percataron de un fuerte accidente, aproximadamente a las 19:50 horas.

El trágico suceso sucedió cuando una camioneta Nissan Frontier Pick Up doble cabina, con placas de Chiapas, transitaba de Tapachula a Puerto Madero y al llegar a la entrada del Ejido 20 de Noviembre se impactó por alcance con una jaula o paila remolcada por un Tractocamión Kenworth de color blanco.

El conductor no se percató del accidente por lo cual siguió su marcha y al entrar a un camino se dio cuenta que una camioneta estaba empotrada en la parte trasera de su segundo remolque.

Paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar del accidente, donde encontraron dentro de la camioneta a 4 personas fallecidas. Dos de ellas viajaban en el asiento delantero, un señor de la tercera edad de 60 a 65 años y el otro de aproximadamente 35 a 40 años.

En el asiento trasero estaban los cuerpos inertes de un menor de aproximadamente 12 – 14 años y una mujer de 30-35 años de edad.

Asimismo, una mujer de aproximadamente 35 años de edad y una bebé de aproximadamente 4 meses fueron encontradas con un alito de vida, por lo cual fueron recuperados de entre los fierros retorcidos y trasladados de urgencia al Hospital Regional de Tapachula.

Momentos más tarde se logró saber que lamentablemente la bebé falleció al no soportar la gravedad de sus lesiones, mientras que la mujer quedó en el área de urgencias seriamente delicada de salud porque al parecer presenta estallamiento de vísceras.

Al lugar del trágico accidente llegaron las diferentes corporaciones policiacas y personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, quienes después de realizar las diligencias correspondientes trasladaron al SEMEFO los cuerpos sin vida, quedando hasta el momento en calidad de desconocidos. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda